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95 % من معاملات السكنية إلكترونية

11/14/2023 11:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
كشف نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة عمر الرويح عن ارتفاع إقبال المواطنين على الخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال تطبيق «سهل». ‏وقال الرويح في تصريح صحافي إنه وفي ظل حرص المؤسسة على تحويل غالبية خدماتها إلى إلكترونية، فإن 95% من مراجعيها قدموا معاملاتهم «أونلاين» سواء في الموقع الالكتروني أو عبر «سهل»، مشيرا إلى أن الخدمات التي قدمتها المؤسسة في الفترة بين يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغت 233535 خدمة، 5% فقط منها كانت حضورية للمراجعين بمراكز الخدمة. ‏وبين أن النسبة الأكبر من الخدمات كانت عبر «سهل»، حيث قدمت 220230 معاملة من خلاله بنسبة 94.2% من إجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين في الأشهر العشرة الماضية. ‏وذكر أن التحويل الرقمي لخدمات المؤسسة مستمر، معلنا عن مزيد من الخطوات التطويرية التي تسهم في توفير التسهيلات المطلوبة للمراجعين تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن تحقيق الراحة للمواطنين وتوفير الخدمات لهم من خلال الربط الإلكتروني مع الشركاء من جهات الدولة وإنجاز كل احتياجات المراجعين عبر الخدمات الإلكترونية.

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