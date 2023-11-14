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الحرس والإطفاء يعيدان صياغة بروتوكول التعاون المشترك

11/14/2023 11:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقّع كل من الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام على إعادة صياغة بنود البروتوكول الموقع بعام 2010 وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتوثيق الصلة في كل مجالات التعاون والتركيز على التعايش العملي وإجراء تمارين ميدانية تخصصية للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية.
وذكر الحرس الوطني في بيان صحافي انه بناء على توجيهات من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف تم التوقيع على إعادة صياغة بروتوكول التعاون الموقع بشهر نوفمبر لعام 2010.
وأوضح البيان أن توقيع البروتوكول يأتي بعد تشكيل فريق عمل لتطوير وتحديث كل جوانب البروتوكول بهدف التعاون والتكامل المشترك بين الجانبين، وفقا للقوانين والنظم المتبعة بهدف تحقيق الأهداف من خلال تبسيط الإجراءات وتسخير الإمكانات للطرفين لتحقيق المصلحة العامة للبلاد في ظل القيادة الحكيمة.
وبين أنه تم الاتفاق على أن يخطر كل منهما الآخر عن الدورات التدريبية والندوات وورش العمل التي يعقدها في المجالات المختلفة والتي تهم الطرفين سواء الداخلية أو الخارجية وقيام كل منهما بتنظيم الدورات والندوات وورش العمل التي يطلبها كل منهما من الآخر وفق الأنظمة والقوانين المنصوص عليها في كلتا الجهتين.
وأفاد بأن البروتوكول نص على توثيق الصلة بين الطرفين في كل مجالات التعاون والتركيز على التعايش العملي وإجراء تمارين ميدانية تخصصية للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد الكامل والاحترافية المهنية والعسكرية مع تفعيل مراكز العمليات المشتركة بينهما والربط بين منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تقديم الحرس الوطني الدعم لقوة الإطفاء العام في مجال بناء القوة وتقييم المنظومات الأمنية المناسبة وتدريب قوة الإطفاء على التخطيط والتنفيذ ضمن المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية.

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