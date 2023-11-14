نائب وزير الخارجية بحث التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد رئيسة مكتب منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.أميرة الحسن.
وتــم خـــــلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الكويت والمنظمة في مجال المستوطنات البشرية والتنمية المستدامة. كما التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد مع منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود عبدالله دشتي، وذلك بمناسبة زيارته للكويت.
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