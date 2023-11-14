Wednesday, 15 November 2023 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائب وزير الخارجية بحث التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

11/14/2023 11:45:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد رئيسة مكتب منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.أميرة الحسن.
وتــم خـــــلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الكويت والمنظمة في مجال المستوطنات البشرية والتنمية المستدامة. كما التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد مع منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود عبدالله دشتي، وذلك بمناسبة زيارته للكويت.

MENAFN14112023000130011022ID1107425058

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث