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رئيس الوزراء استقبل الرئيس التنفيذي لشركة غوغل كلاود

11/14/2023 11:45:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل كلاود» توماس كوريان والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر ومساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله صباح الحمود الصباح.

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