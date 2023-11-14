رئيس الوزراء استقبل الرئيس التنفيذي لشركة غوغل كلاود

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل كلاود» توماس كوريان والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر ومساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله صباح الحمود الصباح.
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