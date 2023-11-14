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إيداع مكافآت وبدلات المجندين بالخدمة الوطنية دفعة 49 بحساباتهم

11/14/2023 11:45:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية أنه تم إيداع المكافآت والبدلات الخاصة للمجندين بالخدمة الوطنية العسكرية من الدفعة 49 للموظفين وغير الموظفين، كل حسب المؤهل والتخصص. وقالت الهيئة: للاستعلام عن المكافآت يرجى مراجعة الهيئة خلال 60 يوما اعتبارا من أمس الثلاثاء، وذلك في معسكرات المباركية بوابة رقم 4.
يذكر أن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد كان قد أصدر توجيهاته قبل أسبوعين بسرعة إنهاء إجراءات صرف المكافآت والبدلات الخاصة بالمكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية.

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