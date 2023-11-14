إيداع مكافآت وبدلات المجندين بالخدمة الوطنية دفعة 49 بحساباتهم

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية أنه تم إيداع المكافآت والبدلات الخاصة للمجندين بالخدمة الوطنية العسكرية من الدفعة 49 للموظفين وغير الموظفين، كل حسب المؤهل والتخصص. وقالت الهيئة: للاستعلام عن المكافآت يرجى مراجعة الهيئة خلال 60 يوما اعتبارا من أمس الثلاثاء، وذلك في معسكرات المباركية بوابة رقم 4.
يذكر أن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد كان قد أصدر توجيهاته قبل أسبوعين بسرعة إنهاء إجراءات صرف المكافآت والبدلات الخاصة بالمكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية.
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