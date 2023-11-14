وزارة الصحة تكشف أهمية وسائل تنظيم الأسرة: تحمى من المضاعفات الخطرة

وزارة الصحة تكشف أهمية وسائل تنظيم الأسرة: تحمى من المضاعفات الخطرة
التاريخ
11/14/2023 11:38:25 PM
(MENAFN
- Youm7) كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة وقالت إنها تحمى الأمهات من المضاعفات التالية:
- النزيف الذى قد يؤدى إلى الوفاة.
- هشاشة العظام بسبب نقص الكالسيوم.
- الإصابة بالعديد من الأمراض مثل سوء التغذية والأنيميا والإجهاد العصبى.
وكانت وزارة والسكان قالت إن معدل الإنجاب الكلي عام 2023 بلغ 2.1%، بينما معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة عام 2023 بلغ 75%.
وأشار الدكتور حسام عبد العفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن نسبة الأمية بين السكان عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2023 بلغت 6%.
واستكمل: "نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عاما 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتي شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة عام 2023 بلغت 75%".
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