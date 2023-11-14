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وزارة الصحة تكشف أهمية وسائل تنظيم الأسرة: تحمى من المضاعفات الخطرة

11/14/2023 11:38:25 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة وقالت إنها تحمى الأمهات من المضاعفات التالية:



- النزيف الذى قد يؤدى إلى الوفاة.

- هشاشة العظام بسبب نقص الكالسيوم.

- الإصابة بالعديد من الأمراض مثل سوء التغذية والأنيميا والإجهاد العصبى.



وكانت وزارة والسكان قالت إن معدل الإنجاب الكلي عام 2023 بلغ 2.1%، بينما معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة عام 2023 بلغ 75%.



وأشار الدكتور حسام عبد العفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن نسبة الأمية بين السكان عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2023 بلغت 6%.



واستكمل: "نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عاما 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتي شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة عام 2023 بلغت 75%".












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