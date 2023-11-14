Wednesday, 15 November 2023 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خطوات سداد رسوم التقدم للامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية

11/14/2023 11:38:25 PM
(MENAFN- Youm7) حددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، موضحة أنه يتم سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية عبر منافذ فورى والبريد، عن طريق الرقم القومي الموجود في شهادة ميلاد الطالب، ويتم دفعها لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية بواقع 158 جينها.



وأعلنت المديريات والإدارات التعليمية الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل، وشملت إيصال سداد المصروفات الدراسية و4 صور من الإيصال

وأصل إيصال سداد رسوم الامتحانات بواقع 158 جنيها في البريد وصورتين من الإيصال، على أن يتم تفعيل خدمة سداد رسوم الامتحانات بداية ديسمبر المقبل و5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس ٤×٦ مطبوع عليها الاسم بالكمبيوتر، إضافة إلى واحد طابع تعليمى بقيمة 10 جنيهات.



ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم، المديريات التعليمية بسرعة إعلان تفاصيل وطبيعة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، سواء ستعقد وفق نظام البوكليت ورقة الأسئلة والإجابة معا، أم فى ورقة أسئلة ورقة إجابة مثل السنوات الماضية.












MENAFN14112023000132011024ID1107425020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث