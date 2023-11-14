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أمين عام الأمم المتحدة يُناشد باسم الإنسانية وقف الحرب على غزة

11/14/2023 11:38:23 PM
(MENAFN- Youm7) ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الليلة، بوقف الحرب على قطاع غزة باسم الإنسانية.

وأعرب جوتيريش، في بيان صحفي مُقتضب، عن "شعوره بانزعاج عميق إزاء الحالة المروعة والخسائر الفادحة في الأرواح في عدد من مستشفيات غزة"، داعيًا "باسم الإنسانية، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن ارتقاء 11320 شهيدا بينهم 4650 طفلا و3145 إمرأة، في حصيلة غير نهائية.








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