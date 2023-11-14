أمين عام الأمم المتحدة يُناشد باسم الإنسانية وقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Youm7) ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الليلة، بوقف الحرب على قطاع غزة باسم الإنسانية.
وأعرب جوتيريش، في بيان صحفي مُقتضب، عن "شعوره بانزعاج عميق إزاء الحالة المروعة والخسائر الفادحة في الأرواح في عدد من مستشفيات غزة"، داعيًا "باسم الإنسانية، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن ارتقاء 11320 شهيدا بينهم 4650 طفلا و3145 إمرأة، في حصيلة غير نهائية.
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