التعاون الخليجى والدولية للصليب الأحمر يبحثان الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة

MENAFN - Youm7) بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في الرياض، مع رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون مامادوسو، الانتهاكات الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تعبر عن الوحشية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع.

وأكد البديوي أهمية دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإسهام بالتخفيف من الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة التي سببتها هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية بصورة عاجلة للقطاع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى البيان الوزاري الصادر عن الدورة الاستثنائية الـ43 للمجلس الوزاري، وعزمه على تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال الإعلان عن تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة 100 مليون دولار، بالإضافة إلى تأكيد المجلس على ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل من خلال الجهات والمنظمات المختصة ومن ضمنها للجنة الدولية للصليب الأحمر.