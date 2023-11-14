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لو هتضيف شريك جديد.. 9 مستندات مطلوبة لتعديل رخصة محل فى الجيزة

11/14/2023 11:38:21 PM
(MENAFN- Youm7) يتساءل الكثيرون من أصحاب المحال في محافظة الجيزة، عن المستندات والأوراق المطلوب توفيرها عند التقدم بطلب للمراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز المحافظة، لتعديل رخصة محل بإضافة شريك جديد.



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الـ9 مستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل بإضافة شريك أو شركاء للمحلات التجارية والصناعية والعامة.



1-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك) والأصل للاطلاع.

2-صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء، والأصل للاطلاع.

3-صورة المستند الذي يفيد اشتراك الشركاء الجدد في التأمينات (خطاب – شهادة – إيصال)، والأصل للاطلاع.

4-صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام).

5-أصل رخصة المحل.

6-صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم، و(الأصل للاطلاع).

7-صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد و(الأصل للاطلاع).

8-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

9-الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21:30 سنة.



ويُذكر أن المراكز التكنولوجية تتيح العديد من الخدمات لأصحاب المحال، منها: (الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي – تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري – تعديل ترخيص محل عام – نقل رخصة محل تجاري أو صناعي – إلغاء تراخيص المحال – استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام – طلب مهلة فتح محل – تعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري – نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل).












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