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تعرف على أبرز خدمات الكنيسة الكاثوليكية المقدمة للمرأة

11/14/2023 11:38:20 PM
(MENAFN- Youm7) دائما ما تسعى كنائس مصر المختلفة إلى دعم المرأة المصرية إما عبر العديد من المبادرات وتوفير فرص العمل، أو المطالبة بسن قوانين لحمايتهم، حيث تقوم لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر بالعديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة.

وحول الخدمات التى تقدمها الكنيسة الكاثوليكية للمرأة قال الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا بالكنيسة الكاثوليكية في تصريحات لليوم السابع، إن المرأة لابد أن تعى بدورها فى المجتمع وحقوقها وواجباتها ويكون هناك توافق أسرى، مضيفا: "لدينا برامج لتمكين المرأة ويكون فيها مستويات للتدريب على حرف مثل الكوافير والتطريز".

وتابع أن "الكنيسة لديها خدمة فرح وعطاء ونعمل على مستويين أولها أماكن لكبار السن وبرامج روحية وثقافية وتكون تابعة للكنيسة ووزارة التضامن، وهناك مبادرات أيضا تتمثل في رحلات أو مرافقة حال احتيال الأسرة لورق معاش أو تأمينات ويكون ذلك بالتعاون مع الجهات المحلية".







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