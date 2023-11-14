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غدا.. جامعة عين شمس تطلق حملة لقياس الضغط والسكر والتوعية حول الأمراض المزمنة

11/14/2023 11:38:20 PM
(MENAFN- Youm7) تزامناً مع اليوم العالمى لمرض السكر ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة توعية لمرض السكر، غدا الخميس بالحرم الرئيسي للجامعة وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من
كليتى الطب ، والتمريض، ووجود استشاريين فى السكر والغدد الصماء.



وتبدأ فعاليات الحملة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وتتضمن الحملة قياسات ضغط وسكر وسكر تراكمى وتوعية خاصة بالمرض، ويستفيد من الحملة جميع أعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وجميع العاملين بالجامعة والطلاب.



كما تنظم جامعة عين شمس ممثلة فى قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، غدا الخميس،
المعرض الخيري للملابس " تحت رعاية
الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة
غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
















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