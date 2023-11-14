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نقابة العاملين بالصحافة والإعلام تعقد مؤتمرا حاشدا لدعم السيسى فى انتخابات الرئاسة

11/14/2023 11:38:20 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام نائب رئيس اتحاد العمال، مؤتمرا عماليا حاشدا صباح
اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى باتحاد العمال تحت عنوان "الرئيس.. وعهد جديد لعمال مصر"، بهدف دعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وحشد العمال للمشاركة فى التصويت.



وأضاف البدوى، أنه يوجد فعاليات عمالية بشكل دائم للانتخابات الرئاسية، لأنهم يريدون أن تكون صورة مصر من خلال الانتخابات واضحة وديمقراطية، مشيرا إلى أن عليهم توعية الناس بكيفية قراءة البرنامج الانتخابي وكيفية الاختيار بين المرشحين ومدى اهتمامه بالقضايا العمالية.



وكان قد أكد مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الرئيس السيسي حمل على عاتقه منذ توليه مسئولية البلاد التحديات التي تواجه عمال مصر في مختلف قطاعات الدولة، وأطلق يد البناء في كل ربوع مصر من خلال تدشين المشروعات القومية العملاقة التي وفرت الملايين من فرص العمل، إلى جانب تأسيس بنية تحتية ضخمة لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي لبناء نهضة صناعية على أسس علمية صحيحة، ولم يغفل عن العمالة غير المنتظمة وتم ضمها لمنظومة الحماية الاجتماعية عبر سلسلة من الإجراءات منها إنشاء صندوق لدعمهم، وتقديم دعم مالي خلال أزمة كورونا، فضلًا عن وثيقة أمان لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم.



وثمن حرص الرئيس السيسي على خروج قانون عمل متوازن بعد أن وجه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، كما أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس رسمت طريقًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر.


















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