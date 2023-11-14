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نقابة العاملين بالبنوك تعقد مؤتمرا حاشدا اليوم لدعم السيسي فى الانتخابات

11/14/2023 11:38:20 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن النقابة تعقد ظهر اليوم الأربعاء مؤتمرا عماليا حاشدا، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وكانت قد وجهت سولاف درويش،
تحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لنداء المصريين الذين خرجوا في جميع ميادين مصر لتأييد ترشحه لفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقالت، إن المصريين على وعى كامل بأن الرئيس السيسى هو القادر على استكمال الانجازات ومسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة بعد نجاح الرئيس السيسى فى تثبيت أركان الدولة والحفاظ على أمن واستقرار مصر وإنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة التى أصبحت فى كل ربوع مصر.



وأعربت النائبة سولاف درويش عن ثقتها التامة فى استجابة المصريين لدعوة الرئيس السيسى التى أطلقها فى كلمته فى ختام مؤتمر حكاية وطن بالمشاركة الايجابية والموسعة فى هذه الانتخابات ليرى العالم كله عظمة المصريين وحرصهم على ممارسة حقوقهم السياسية فى أروع صورها.


















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