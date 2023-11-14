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اليابان وتشيلى تتفقان على التعاون لتحسين سلاسل إمداد المعادن الحيوية

11/14/2023 11:38:19 PM
(MENAFN- Youm7) اتفق وزيرا خارجية اليابان وتشيلى على التعاون لتعزيز سلاسل إمداد المعادن الحيوية وفي مجال الطاقة النظيفة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا التقت نظيرها التشيلي ألبرتو فان كلافيرين في الولايات المتحدة، حيث تتواجد كاميكاوا في سان فرانسيسكو لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ واجتماعات آخرى.

واتفق الوزيران على تعميق التعاون لتحسين سلاسل إمداد المعادن الحيوية - إذ تنتج تشيلي معدني النحاس والليثيوم - وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والأمونيا.

وأكد المسؤولان أن البلدين ستتعاونان عن كثب للحفاظ على المضمون رفيع المستوى للاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ، إذ تعتبر البلدان عضوان في الاتفاقية.

وفيما يخص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اتفق الوزيران على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في غزة وأهمية خفض تصعيد الصراع.







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