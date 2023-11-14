الدفاع الروسية: 895 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح وإسقاط 23 مسيرة خلال 24 ساعة

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الأوكراني تجاوزت خسائره أكثر من 895 فردا بين قتيل وجريح، كما تمكنت قواتها من إسقاط 23 مسيرة أوكرانية، واعتراض صاروخي "هيمارس" أمريكيين وقنبلة جوية موجهة "JDAM" خلال 24 ساعة.

وذكرت الدفاع الروسية- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن قواتها صدت 8 هجمات أوكرانية، وبلغت خسائرهم 155 عسكريا على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وشهد محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صد 6 هجمات أوكرانية وبلغت خسائرهم 210 عسكريين بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير أسلحة ومركبات منها مدرعة "برادلي" أمريكية، ومدفع (M119 Paladin) أمريكي.

وأضافت أنه على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 5 هجمات أوكرانية وبلغت خسائرهم 300 فرد بين قتيل وجريح، وتم تدمير أسلحة غربية الصنع، وعلى محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 60 عسكريا أوكرنيا وتم تدمير أسلحة غربية، فيما شهد محور زابوروجيا القضاء على 75 عسكريا وتدمير أسلحة ومدافع غربية، ومحور خيرسون 95 عسكريا.

وأوضحت أنه تم إسقاط 23 مسيرة في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون، واعتراض صاروخي "هيمارس" أمريكيين، وقنبلة جوية موجهة (JDAM) أمريكية الصنع.