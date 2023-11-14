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لجنة التطعيم والتحصين توصي الحكومة البريطانية بتحصين الأطفال ضد الجدري

11/14/2023 11:38:19 PM
(MENAFN- Youm7) أوصت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين الحكومة البريطانية بإدراج التطعيم ضد جدري الماء ضمن برنامج التطعيم الروتيني للأطفال.

وذكرت اللجنة - وفقًا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية أنه ينبغي إعطاء الأطفال التطعيم على جرعتين عند سن 12 و18 شهرا، كما أوصت بأن يتم تضمين برنامج تعويضي مؤقت للأطفال الأكبر سنًا.

وقال رئيس اللجنة البروفيسور أندرو بولارد، إن الجدري مرض معروف وربما يعتبره أغلب الآباء مرضا خفيفا وشائعا بين الأطفال إلا أنه بالنسبة لبعض الأطفال الرضع والصغار وحتى البالغين، فإن الجدري أو مضاعفاته قد تكون خطيرة للغاية وينتج عنها دخول المستشفى أو حتى الوفاة.

وأضاف أن إدارج اللقاح لبرنامج تحصين الأطفال سيخفض بشكل كبير عدد حالات الإصابة بالمرض في المجتمع، مما سيؤدي لعدد أقل بكثير في حالات الإصابة الأكثر خطورة ومأساوية بالفيروس.







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