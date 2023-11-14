الخارجية الروسية: الشراكة مع الهند تسير بشكل ممتاز فى محادثات نيودلهى

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسي أندرى رودينكو ووزير الخارجية الهندي فيناي كواترا أشادا خلال المشاورات في نيودلهي بالشراكة الاستراتيجية المميزة بين البلدين وناقشا التعاون والقضايا الدولية والإقليمية.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إنه خلال الاجتماع، كان هناك تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الحالية المتعلقة بالتعاون متعدد الأوجه بين روسيا والهند، والقضايا الدولية والإقليمية. كما تم الاتفاق على الجدول الزمني للاتصالات الثنائية المقبلة".



وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن تقديرهما الكبير للشراكة الاستراتيجية المميزة الروسية الهندية. وناقشا بالتفصيل العمل في مجالات التفاعل الرئيسية مع التركيز على المجالات التجارية والاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أنه خلال المشاورات، أكد الجانبان مجددًا التزامهما بتعزيز التنسيق على الساحة الدولية، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة، وكذلك في منصات مجموعة العشرين وبريكس ومنظمة شنجهاي للتعاون. بالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على تكثيف الحوار حول القضايا الرئيسية على جدول الأعمال العالمي والإقليمي.