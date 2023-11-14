دبلوماسى روسى ينتقد خطط بعثة الاتحاد الأوروبى لزيارة كييف

MENAFN - Youm7) صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، أن خطط بعثة الاتحاد الأوروبي لزيارة كييف هي دليل على سياسة الاتحاد الأوروبي غير المسؤولة.

وقال جالوزين، ردا على سؤال من وكالة أنباء "تاس" الروسية: "لا يمكنني إلا أن أصف ذلك بأنه مثال آخر على سياسة الاتحاد الأوروبي غير المسؤولة. لسوء الحظ، يتعاطف الاتحاد الأوروبي مع النظام النازي في كييف، ويغمره بالأسلحة دون أن يظهر أي شيء مقابل ذلك".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن مثل هذه السياسة لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد "المعاناة التي لا معنى لها" لنظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإطالة أمد الصراع وتصعيد التوترات في أوروبا الشرقية وفي جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل صرح في وقت سابق بأن بعثة الاتحاد الأوروبي ستزور العاصمة الأوكرانية كييف في أوائل ديسمبر لمناقشة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي والضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا.