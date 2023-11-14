اليوم.. الزمالك يواجه توت عنخ أمون استعداداً لمواجحهة ابو سليم فى الكونفدرالية

(MENAFN
- Youm7) يخوض فريق الزمالك مباراته الودية الأولى اليوم الأربعاء، أمام فريق توت عنخ أمون أحد فرق دورى القسم الثالث في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة أبو سليم الليبى المقرر
لها يوم
26 نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى
من
دور المجموعات
ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك بعد تجديد
الثقة فيه من قبل مجلس الإدارة يوم الإثنين
الماضى.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته الودية الثانية أمام فريق الهلال الليبي يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري.
وبعد انتهاء فترة
التوقف الدولي
فى نوفمبر الجارى، يستهل الزمالك مشواره فى كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26، حين يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات.
من ناحية أخرى، تدرس إدارة نادى الزمالك، العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب فى الوقت الحالى، من أجل الوقوف على المدرب الأنسب لقيادة الفارس الأبيض فى المرحلة المقبلة، خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، وتتواجد على طاولة مجلس إدارة نادى الزمالك العديد من السير الذاتية، أبرزهم مدرب ألمانى وأخر سويسرى وهولندى، حيث تتم دراسة السير الذاتية والتفاوض مع المدربين حتى يتم التوصل لاتفاق مع أحدهم.
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