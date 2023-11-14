اليوم.. الزمالك يواجه توت عنخ أمون استعداداً لمواجحهة ابو سليم فى الكونفدرالية

MENAFN - Youm7) يخوض فريق الزمالك مباراته الودية الأولى اليوم الأربعاء، أمام فريق توت عنخ أمون أحد فرق دورى القسم الثالث في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة أبو سليم الليبى المقررلها يوم26 نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولىمندور المجموعاتببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك بعد تجديدالثقة فيه من قبل مجلس الإدارة يوم الإثنينالماضى.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته الودية الثانية أمام فريق الهلال الليبي يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري.

وبعد انتهاء فترة

التوقف الدولي

فى نوفمبر الجارى، يستهل الزمالك مشواره فى كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26، حين يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات.

من ناحية أخرى، تدرس إدارة نادى الزمالك، العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب فى الوقت الحالى، من أجل الوقوف على المدرب الأنسب لقيادة الفارس الأبيض فى المرحلة المقبلة، خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، وتتواجد على طاولة مجلس إدارة نادى الزمالك العديد من السير الذاتية، أبرزهم مدرب ألمانى وأخر سويسرى وهولندى، حيث تتم دراسة السير الذاتية والتفاوض مع المدربين حتى يتم التوصل لاتفاق مع أحدهم.



