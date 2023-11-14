تعليمات خاصة لهجوم مودرن فيوتشر قبل مواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالية

MENAFN - Youm7) منح البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تعليمات خاصة لمهاجمي الفريق، وذلك قبل اللقاء المرتقب مع سوبر سبورت الجنوب أفريقيا والمقرر له 26 نوفمبر الجاري بمنافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب فورموسينيو، مهاجمي الفريق بضرورة استغلال الفرص التي ستتاح لهم خلال اللقاء، خاصة وأن دفاعات فريق سوبر سبورت تعاني في الفترة الأخيرة، حيث خاض الفريق الجنوب أفريقي 12 مباراة بالدوري المحلي، فاز في 7 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 أخرى، وسجل لاعبيه 16 هدفاً بينما استقبلت شباكه 12 هدفاً.

وشدد المدرب البرتغالي على أهمية الفوز بنتيجة كبيرة في المباراة الأولى لأنها ستمثل انطلاقة الفريق في باقي المباريات وستمنح اللاعبين دافعاً قوياً لمواصلة الانتصارات والتأهل.

وبدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق

مودرن فيوتشر ، رحلة استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.