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منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة جيبوتى بتصفيات المونديال

11/14/2023 11:38:16 PM
(MENAFN- Youm7)
يختتم منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الأربعاء تحضيراته لمواجهة جيبوتي في السادسة مساء غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.



ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.



وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 كالتالي: "فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي، في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.












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