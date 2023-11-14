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زى النهارده.. حسام حسن يعلن تعليق الحذاء بعد مسيرة تاريخية فى الملاعب

11/14/2023 11:38:16 PM
(MENAFN- Youm7) فى مثل هذا اليوم 15 نوفمبر 2007، أعلن حسان حسن إسطورة الكرة المصرية اعتزال الساحرة المستديرة بعد رحلة تاريخية مرصعة بالإنجازات والبطولات بقميص منتخب مصر والأندية التي إرتدى قمصانها.



حسام حسن ولد فى العاشر من أغسطس عام 1966 بحلوان، وبدأ مسيرته الكروية مع النادى الأهلى عام 1984، واستمر حتى عام 1990، شارك فى 81 مباراة وسجل خلالها 34 هدفا، وفى موسم 1991/1990 انتقل إلى نادى باوك اليونانى ليبدأ مشوار الاحتراف، ولعب معهم 19 مباراة وسجل 6 أهداف، وكان النادى الأهلى وجهة العميد بعد اتخاذ قرار العودة للوطن.



حقق حسام حسن مع الأهلى 23 بطولة مقابل 19 لإبراهيم حسن الذى لم يشارك موسمى 1985/1986، 1986/1987، حيث جاءت مشاركته مع تولى أنور سلامة تدريب الفريق مع الإنجليزى جيف باتلر.



شارك حسام حسن فى 300 مباراة، سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثانى هدافى الأهلى فى تاريخه، بينما خاض إبراهيم حسن 292 مباراة سجل خلالها 33 هدفا، كما لعب حسام حسن كمحترف أكثر من 40 مباراة سجل خلالها 16هدفا.



انتقل حسام حسن إلى نادى الزمالك فى 2000 فى صفقة لم يتوقع أحد أن تحدث، وبقدوم التوأم حسام وإبراهيم إلى الزمالك عاد الفريق للزمن الجميل وعادت البطولات إلى ميت عقبة بعد أن خاصمته لفترة طويلة، لعب التوأم فى الزمالك 4 مواسم بداية من عام 2000 حتى عام 2004 ساهما خلالها فى إحراز 11 بطولة، لعب خلال تلك الفترة حسام حسن 107 مباريات سجل خلالها 54 هدفا، بينما لعب إبراهيم حسن 82 مباراة وسجل 8 أهداف.




ثم انتقل إلى النادى المصرى ثم الترسانة ومنه إلى الاتحاد السكندرى لكنه لم يتألق مع الاتحاد وقام بفسخ عقده مع النادى الساحلى فى أواخر2007 بعدها أعلن العميد عن اعتزاله كرة القدم ولم تقم مباراة اعتزاله حتى الآن.



شارك حسام حسن مع المنتخب فى 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفا أهمها هدف تأهل المنتخب المصرى لكأس العالم 1990 فى مرمى منتخب الجزائر، وكان له الدور البارز فى فوز المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو.



وفى عام 2001 وقبل انطلاق مباراة منتخب مصر مع المنتخب السنغالى فى تصفيات كأس العالم 2002، نزل جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم برفقة عيسى حياتو وميشيل بلاتينى إلى أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى وقلد حسام حسن بشارة عميد لاعبى العالم وسط حفاوة هائلة من زملاءه فى المنتخب المصرى وحتى من لاعبى المنتخب السنغالى.

كان آخر أهدافه مع منتخب مصر فى مرمى الكونغو الديمقراطية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 وكان قد تخطى عامه الـ39 بـ5 أشهر وهو أكبر لاعب يسجل فى تاريخ العرس الأفريقى، كما أنه اللاعب الوحيد الذى شارك فى بطولتين لمنتخبات أفريقيا الفارق الزمنى بينهما 20 عاما.

الهداف التاريخى لمنتخب مصر وصاحب الرقم القياسى من الأهداف الدولية فى القارة السمراء برصيد 83 هدفا وهداف تاريخ لقاءات الأهلى والزمالك 9 أهداف منها 5 للأهلى فى الزمالك و4 للزمالك فى الأهلى.

اتجه حسام حسن فور اعتزاله إلى مجال التدريب، حيث قاد نادى المصرى البورسعيدى فى النصف الثانى من الدورى المصرى موسم 2007 / 2008 وتمكن المصرى بقيادة حسام بالبقاء بالدورى المصرى فى ثمانى مباريات بعدما كان اقترب من الهبوط إلى الدرجة الثانية فكان المنقذ المنتظر وعاد بالفريق من جديد، وتنقل بين عدد من الأندية .












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