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وزير الخارجية التركي يؤكد ضرورة تطبيق حل الدولتين

11/14/2023 11:38:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 14 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء أن ما يحدث في قطاع غزة أظهر للجميع ضرورة تطبيق حل الدولتين.
ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها إن فيدان بحث في اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند الوضع الإنساني في قطاع غزة.
واعتبر وزير الخارجية التركي أن حل القضية الفلسطينية "ممكن في إطار قرارات الأمم المتحدة والمعايير الدولية المقبولة" مضيفا "يجب على الفور التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وبعدها ينبغي التحرك من أجل إحلال سلام دائم وعادل".
وشدد فيدان على أن المأساة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة غير مقبولة مؤكدا ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.
وعلى صعيد متصل أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري وتأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا بحثا خلاله آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطها وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة.
واستعرض الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي السياق ذاته بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن الجهود والمبادرات الدبلوماسية الهادفة لوقف الهجمات الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ايرنا) أن الوزيرين أكدا في اتصال هاتفي ضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب المتواصلة في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين العزل داخل القطاع. (النهاية)

ا ع س / ع س ط / م و / ر س




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