وزير الخارجية التركي يؤكد ضرورة تطبيق حل الدولتين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 14 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء أن ما يحدث في قطاع غزة أظهر للجميع ضرورة تطبيق حل الدولتين.
ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها إن فيدان بحث في اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند الوضع الإنساني في قطاع غزة.
واعتبر وزير الخارجية التركي أن حل القضية الفلسطينية "ممكن في إطار قرارات الأمم المتحدة والمعايير الدولية المقبولة" مضيفا "يجب على الفور التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وبعدها ينبغي التحرك من أجل إحلال سلام دائم وعادل".
وشدد فيدان على أن المأساة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة غير مقبولة مؤكدا ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.
وعلى صعيد متصل أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري وتأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا بحثا خلاله آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطها وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة.
واستعرض الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي السياق ذاته بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن الجهود والمبادرات الدبلوماسية الهادفة لوقف الهجمات الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ايرنا) أن الوزيرين أكدا في اتصال هاتفي ضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب المتواصلة في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين العزل داخل القطاع. (النهاية)
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