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مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: كل مستشفيات غزة وشمالي القطاع توقفت عن العمل

11/14/2023 11:38:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 14 - 11 (كونا) -- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء أن كل المستشفيات في مدينة غزة وشمالي القطاع توقفت عن العمل اعتبارا من أمس الاثنين بسبب انقطاع الكهرباء وشح المواد الطبية والأوكسجين والغذاء والماء.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان أن المستشفى الأهلي في مدينة غزة الذي يوجد به حاليا أكثر من 500 مريض هو المنشأة الطبية الوحيدة القادرة على استقبال المرضى بالمنطقة في ظل زيادة التحديات وشح الإمدادات.
وشدد دوجاريك على أن المستشفيات والعاملين الطبيين يتمتعون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني ويتعين على جميع أطراف الصراع ضمان حمايتهم.
وأكد أن أي عمليات قتالية داخل أو حول المستشفيات يجب أن تلتزم بحماية المرضى والعاملين الصحيين وغيرهم من المدنيين وتجنيب تعريضهم للخطر.
وفي السياق نقل دوجاريك عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انزعاجه البالغ بشأن "الوضع المروع والخسارة الكبيرة في الأرواح" في عدد من المستشفيات في قطاع غزة ودعوته إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار في محيط هذه المراكز الطبية. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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