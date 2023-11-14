مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: كل مستشفيات غزة وشمالي القطاع توقفت عن العمل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 14 - 11 (كونا) -- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء أن كل المستشفيات في مدينة غزة وشمالي القطاع توقفت عن العمل اعتبارا من أمس الاثنين بسبب انقطاع الكهرباء وشح المواد الطبية والأوكسجين والغذاء والماء.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان أن المستشفى الأهلي في مدينة غزة الذي يوجد به حاليا أكثر من 500 مريض هو المنشأة الطبية الوحيدة القادرة على استقبال المرضى بالمنطقة في ظل زيادة التحديات وشح الإمدادات.
وشدد دوجاريك على أن المستشفيات والعاملين الطبيين يتمتعون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني ويتعين على جميع أطراف الصراع ضمان حمايتهم.
وأكد أن أي عمليات قتالية داخل أو حول المستشفيات يجب أن تلتزم بحماية المرضى والعاملين الصحيين وغيرهم من المدنيين وتجنيب تعريضهم للخطر.
وفي السياق نقل دوجاريك عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انزعاجه البالغ بشأن "الوضع المروع والخسارة الكبيرة في الأرواح" في عدد من المستشفيات في قطاع غزة ودعوته إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار في محيط هذه المراكز الطبية. (النهاية)
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