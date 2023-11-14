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الرئيس المصري يوجه بتوفير 650 طنا امدادات إضافية من السلع الغذائية لقطاع غزة

11/14/2023 11:38:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 11 (كونا) -- وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بتوفير إمدادات إضافية من السلع الغذائية المتنوعة تقدر ب 650 طنا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وذكر المتحدث بإسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحي.
وأوضح البيان أن دعم قطاع غزة يأتي في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء الفلسطينيين على جميع المستويات.
وأضاف أن الاجتماع تناول الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة ووجود رصيد مطمئن منها.
وأعلن الهلال الأحمر المصري في بيان سابق له أن مصر أرسلت إلى قطاع غزة منذ بدء دخول المساعدات عبر معبر رفح البري حوالي 6944 طنا مساعدات إغاثية متنوعة من مختلف المنظمات والمؤسسات الاهلية في مصر.
من جانب آخر أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم رفض بلاده القاطع لكافة أشكال ومحاولات تهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه وأهمية استدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بالشكل الكافي.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من نظيرته اليابانيه يوكو كاميكاوا لبحث الأوضاع في غزة.
وأكد شكري موقف مصر الداعي إلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وتبني مواقف واضحة لا تحتمل المواربة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني والعمل على وقف نزيف دماء المدنيين وعلى رأسهم النساء والأطفال الذين يمثلون أكثر من 70 بالمئة من الضحايا.
وشدد على رفض مصر القاطع كذلك للممارسات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي والحصار.
وانتقد شكري ازدواجية المعايير لدى بعض الدول التي تحجم عن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني في الوقت الذي تتبنى فيه مواقف مغايرة في نزاعات مسلحة أخرى.
وأكد حرص الجانب المصري على استمرار التشاور والتنسيق مع اليابان خلال الفترة القادمة لاسيما على ضوء الدور الهام والمؤثر الذي تضطلع به اليابان دوليا.
من جانبها أحاطت الوزيرة اليابانية نظيرها المصري على أهم ما تم تناوله في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي عقد الأسبوع الماضي في اليابان بشأن الوضع في قطاع غزة وموقف اليابان تجاه الأزمة.
وأعربت عن الشكر للدور المصري في سبيل احتواء تداعيات الأزمة وتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع فضلا عن إجلاء الرعايا الأجانب.
ومن ناحية أخرى تناول الوزيران الجهود والتحركات الدولية الكفيلة بالحيلولة دون امتداد دائرة العنف وتوسيع رقعة الصراع في المنطقة. (النهاية)

ع ف ف / ر س




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