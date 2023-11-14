الرئيس المصري يوجه بتوفير 650 طنا امدادات إضافية من السلع الغذائية لقطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 11 (كونا) -- وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بتوفير إمدادات إضافية من السلع الغذائية المتنوعة تقدر ب 650 طنا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وذكر المتحدث بإسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحي.
وأوضح البيان أن دعم قطاع غزة يأتي في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء الفلسطينيين على جميع المستويات.
وأضاف أن الاجتماع تناول الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة ووجود رصيد مطمئن منها.
وأعلن الهلال الأحمر المصري في بيان سابق له أن مصر أرسلت إلى قطاع غزة منذ بدء دخول المساعدات عبر معبر رفح البري حوالي 6944 طنا مساعدات إغاثية متنوعة من مختلف المنظمات والمؤسسات الاهلية في مصر.
من جانب آخر أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم رفض بلاده القاطع لكافة أشكال ومحاولات تهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه وأهمية استدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بالشكل الكافي.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من نظيرته اليابانيه يوكو كاميكاوا لبحث الأوضاع في غزة.
وأكد شكري موقف مصر الداعي إلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وتبني مواقف واضحة لا تحتمل المواربة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني والعمل على وقف نزيف دماء المدنيين وعلى رأسهم النساء والأطفال الذين يمثلون أكثر من 70 بالمئة من الضحايا.
وشدد على رفض مصر القاطع كذلك للممارسات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي والحصار.
وانتقد شكري ازدواجية المعايير لدى بعض الدول التي تحجم عن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني في الوقت الذي تتبنى فيه مواقف مغايرة في نزاعات مسلحة أخرى.
وأكد حرص الجانب المصري على استمرار التشاور والتنسيق مع اليابان خلال الفترة القادمة لاسيما على ضوء الدور الهام والمؤثر الذي تضطلع به اليابان دوليا.
من جانبها أحاطت الوزيرة اليابانية نظيرها المصري على أهم ما تم تناوله في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي عقد الأسبوع الماضي في اليابان بشأن الوضع في قطاع غزة وموقف اليابان تجاه الأزمة.
وأعربت عن الشكر للدور المصري في سبيل احتواء تداعيات الأزمة وتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع فضلا عن إجلاء الرعايا الأجانب.
ومن ناحية أخرى تناول الوزيران الجهود والتحركات الدولية الكفيلة بالحيلولة دون امتداد دائرة العنف وتوسيع رقعة الصراع في المنطقة. (النهاية)
ع ف ف / ر س
MENAFN14112023000071011013ID1107424997