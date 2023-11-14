واشنطن تشدد على الحاجة إلى حماية المستشفيات في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 11 (كونا) -- شدد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء على الحاجة إلى حماية المستشفيات في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو خمسة أسابيع.
وقصف جيش الاحتلال مستشفى (الشفاء) وسيارات إسعاف وتسبب قصفه وحصاره للقطاع في إخراج مستشفيات عن الخدمة.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين في واشنطن "ما قاله الرئيس (جو بايدن) للتو وما قلته أنا هو أننا لا نريد أن نرى معارك بالأسلحة النارية في المستشفيات. نريد أن نرى المرضى محميين ونريد أن نرى المستشفيات محمية".
وأكد أن "موقف الولايات المتحدة في هذا الشأن واضح: يجب حماية المستشفيات. يجب أن تكون المستشفيات قادرة على العمل بفعالية حتى يمكن تقديم الرعاية الطبية للمرضى".
وأضاف المسؤول الأمريكي "بقدر ما يلزم إجلاء الأشخاص من مستشفى إلى مستشفى آخر لضمان استمرار الرعاية يجب أن تكون طرق الإجلاء آمنة".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أمس الاثنين الحاجة إلى حماية المستشفيات في غزة التي أصبحت أهدافا لقصف قوات الاحتلال.
وجاء كلام بايدن بالتزامن مع إعلان منظمة "أطباء بلا حدود" أن سيارة إسعاف تابعة لأكبر مستشفى في غزة تعرضت لهجوم بينما كانت في طريقها لنقل مصابين وسبق أن أكد الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لسيارة إسعاف أمام مستشفى الشفاء في غزة. (النهاية)
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