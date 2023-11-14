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واشنطن تشدد على الحاجة إلى حماية المستشفيات في غزة

11/14/2023 11:38:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 11 (كونا) -- شدد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء على الحاجة إلى حماية المستشفيات في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو خمسة أسابيع.
وقصف جيش الاحتلال مستشفى (الشفاء) وسيارات إسعاف وتسبب قصفه وحصاره للقطاع في إخراج مستشفيات عن الخدمة.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين في واشنطن "ما قاله الرئيس (جو بايدن) للتو وما قلته أنا هو أننا لا نريد أن نرى معارك بالأسلحة النارية في المستشفيات. نريد أن نرى المرضى محميين ونريد أن نرى المستشفيات محمية".
وأكد أن "موقف الولايات المتحدة في هذا الشأن واضح: يجب حماية المستشفيات. يجب أن تكون المستشفيات قادرة على العمل بفعالية حتى يمكن تقديم الرعاية الطبية للمرضى".
وأضاف المسؤول الأمريكي "بقدر ما يلزم إجلاء الأشخاص من مستشفى إلى مستشفى آخر لضمان استمرار الرعاية يجب أن تكون طرق الإجلاء آمنة".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أمس الاثنين الحاجة إلى حماية المستشفيات في غزة التي أصبحت أهدافا لقصف قوات الاحتلال.
وجاء كلام بايدن بالتزامن مع إعلان منظمة "أطباء بلا حدود" أن سيارة إسعاف تابعة لأكبر مستشفى في غزة تعرضت لهجوم بينما كانت في طريقها لنقل مصابين وسبق أن أكد الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لسيارة إسعاف أمام مستشفى الشفاء في غزة. (النهاية)

ع س ج / م م ج




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