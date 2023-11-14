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وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث الأممي جهود إحياء العملية السياسية

11/14/2023 11:38:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 14 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ اليوم الثلاثاء التطورات على الساحة اليمنية وجهود إحلال السلام وإحياء العملية السياسية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن بن مبارك تناول لدى لقائه غروندبرغ الخروقات المستمرة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في محافظات (الحديدة) و(تعز) و(مأرب).
وجدد التأكيد على دعم المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية لمساعي المبعوث الأممي والجهود الإقليمية والدولية الرامية لاستئناف العملية السياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق السلام العادل والدائم المبني على المرجعيات الثلاث المعتمدة.
من جانبه استعرض غروندبرغ نتائج زياراته الأخيرة إلى عدد من الدول المهتمة بالملف اليمني وفرص وتحديات تحقيق السلام. (النهاية)

س ن ص / م م ج


MENAFN14112023000071011013ID1107424995

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