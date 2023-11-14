وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث الأممي جهود إحياء العملية السياسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 14 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ اليوم الثلاثاء التطورات على الساحة اليمنية وجهود إحلال السلام وإحياء العملية السياسية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن بن مبارك تناول لدى لقائه غروندبرغ الخروقات المستمرة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في محافظات (الحديدة) و(تعز) و(مأرب).
وجدد التأكيد على دعم المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية لمساعي المبعوث الأممي والجهود الإقليمية والدولية الرامية لاستئناف العملية السياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق السلام العادل والدائم المبني على المرجعيات الثلاث المعتمدة.
من جانبه استعرض غروندبرغ نتائج زياراته الأخيرة إلى عدد من الدول المهتمة بالملف اليمني وفرص وتحديات تحقيق السلام. (النهاية)
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