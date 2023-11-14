لبنان.. ندوة قانونية تبحث في الوسائل القانونية لملاحقة الاحتلال الاسرائيلي على جرائم الحرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 14 - 11 (كونا) -- بحث المشاركون في ندوة قانونية اليوم الثلاثاء السبل القانونية لمحاكمة الاحتلال الاسرائيلي على جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ونظمت نقابة المحامين في بيروت والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية (مجلس وزراء العدل العرب) الندوة التي حملت عنوان "الآليات والوسائل القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم حرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني" وذلك في بيت المحامي بالعاصمة بيروت.
وتناول الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح في كلمة له دور مجلس وزراء العدل العرب المعني بالشؤون القانونية وقيامه بالدراسات القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية مشيرا الى دور الامانة العامة للجامعة العربية في استشارة محكمة العدل الدولية في لاهاي حول "احتلال فلسطين ومدينة القدس وتشريد الشعب الفلسطيني".
ونوه الصلح بقرارات القمة العربية - الاسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض مؤخرا والتي دانت جرائم الاحتلال الاسرائيلي وطالبت مجلس الامن باصدار قرار ملزم بوقف العدوان الاسرائيلي الذي انتهك القانون الانساني والدولي.
من جهته شدد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار على أهمية توثيق الجرائم ليتم بعدها دراسة "على أي قانون نستند وأي وصف نعطيه للجريمة ومن هي الجهات التي يقتضي التوجه إليها مع الملف".
ولفت كسبار الى ان الإسرائيليين "يظهرون بمظهر الضحية ويحاولون إظهار خصمهم كأنه الجلاد لذلك يجب العمل على وضع الامور في نصابها لتبيان الحقيقة امام الرأي العام المحلي والدولي".
بدوره قدم وزير العدل في دولة فلسطين محمد الشلالدة في كلمة القاها عبر (سكايب) شرحا للجوانب القانونية للانتهاكات الاسرائيلية منذ قيام الاحتلال وبحسب كل اتفاقية دولية على حدة.
واشار الشلالدة الى ان اسرائيل تتذرع في ما تقوم به بحق الدفاع عن النفس لافتا الى ان "حق الدفاع عن النفس هو بحسب المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة للدول الكاملة السيادة ولا يشمل حركات المقاومة التي تعمل من اجل مقاومة الاحتلال".
وقال "هناك فرق بين حق المقاومة المشروع للشعب الفلسطيني وهو مكفول بقرار الامم المتحدة عام 1973" متمنيا على الدول العربية والاسلامية الانضمام الى الاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية روما "لما لها من اهمية لأن هذه الاتفاقيات تقود الى محاكمات تكون بالأغلبية بالتصويت". (النهاية)
ا ي ب / ر ج
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