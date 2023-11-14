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لبنان.. ندوة قانونية تبحث في الوسائل القانونية لملاحقة الاحتلال الاسرائيلي على جرائم الحرب

11/14/2023 11:38:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 14 - 11 (كونا) -- بحث المشاركون في ندوة قانونية اليوم الثلاثاء السبل القانونية لمحاكمة الاحتلال الاسرائيلي على جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ونظمت نقابة المحامين في بيروت والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية (مجلس وزراء العدل العرب) الندوة التي حملت عنوان "الآليات والوسائل القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم حرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني" وذلك في بيت المحامي بالعاصمة بيروت.
وتناول الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح في كلمة له دور مجلس وزراء العدل العرب المعني بالشؤون القانونية وقيامه بالدراسات القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية مشيرا الى دور الامانة العامة للجامعة العربية في استشارة محكمة العدل الدولية في لاهاي حول "احتلال فلسطين ومدينة القدس وتشريد الشعب الفلسطيني".
ونوه الصلح بقرارات القمة العربية - الاسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض مؤخرا والتي دانت جرائم الاحتلال الاسرائيلي وطالبت مجلس الامن باصدار قرار ملزم بوقف العدوان الاسرائيلي الذي انتهك القانون الانساني والدولي.
من جهته شدد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار على أهمية توثيق الجرائم ليتم بعدها دراسة "على أي قانون نستند وأي وصف نعطيه للجريمة ومن هي الجهات التي يقتضي التوجه إليها مع الملف".
ولفت كسبار الى ان الإسرائيليين "يظهرون بمظهر الضحية ويحاولون إظهار خصمهم كأنه الجلاد لذلك يجب العمل على وضع الامور في نصابها لتبيان الحقيقة امام الرأي العام المحلي والدولي".
بدوره قدم وزير العدل في دولة فلسطين محمد الشلالدة في كلمة القاها عبر (سكايب) شرحا للجوانب القانونية للانتهاكات الاسرائيلية منذ قيام الاحتلال وبحسب كل اتفاقية دولية على حدة.
واشار الشلالدة الى ان اسرائيل تتذرع في ما تقوم به بحق الدفاع عن النفس لافتا الى ان "حق الدفاع عن النفس هو بحسب المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة للدول الكاملة السيادة ولا يشمل حركات المقاومة التي تعمل من اجل مقاومة الاحتلال".
وقال "هناك فرق بين حق المقاومة المشروع للشعب الفلسطيني وهو مكفول بقرار الامم المتحدة عام 1973" متمنيا على الدول العربية والاسلامية الانضمام الى الاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية روما "لما لها من اهمية لأن هذه الاتفاقيات تقود الى محاكمات تكون بالأغلبية بالتصويت". (النهاية)

ا ي ب / ر ج



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