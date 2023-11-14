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مدريد: مجموعة ثانية تضم 74 مواطنا إسبانيا تغادر قطاع غزة عبر معبر رفح

11/14/2023 11:38:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 14 - 11 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الإسبانية مساء اليوم الثلاثاء إن دفعة ثانية من 74 مواطنا إسبانيا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح متجهين إلى مصر.
ونقل التلفزيون الإسباني الرسمي عن وزارة الخارجية الإسبانية قولها إن المواطنين الذين نجحوا في العبور إلى الأراضي المصرية يحملون الجنسية المزدوجة الفلسطينية والإسبانية.
وأضاف أنه من المقرر أن تخرج مجموعة ثالثة من المواطنين الإسبان من قطاع غزة غدا الأربعاء دون تحديد عددهم.
وخرجت المجموعة الأولى من المواطنين الحاملين الجنسية المزدوجة الفلسطينية والإسبانية والتي تضم 40 فردا بينهم 22 طفلا من قطاع غزة أمس الاثنين وينتظرون في مصر وصول بقية المواطنين الإسبان-الفلسطينيين المتواجدين في غزة للعودة معا إلى إسبانيا. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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