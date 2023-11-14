مدريد: مجموعة ثانية تضم 74 مواطنا إسبانيا تغادر قطاع غزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 14 - 11 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الإسبانية مساء اليوم الثلاثاء إن دفعة ثانية من 74 مواطنا إسبانيا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح متجهين إلى مصر.
ونقل التلفزيون الإسباني الرسمي عن وزارة الخارجية الإسبانية قولها إن المواطنين الذين نجحوا في العبور إلى الأراضي المصرية يحملون الجنسية المزدوجة الفلسطينية والإسبانية.
وأضاف أنه من المقرر أن تخرج مجموعة ثالثة من المواطنين الإسبان من قطاع غزة غدا الأربعاء دون تحديد عددهم.
وخرجت المجموعة الأولى من المواطنين الحاملين الجنسية المزدوجة الفلسطينية والإسبانية والتي تضم 40 فردا بينهم 22 طفلا من قطاع غزة أمس الاثنين وينتظرون في مصر وصول بقية المواطنين الإسبان-الفلسطينيين المتواجدين في غزة للعودة معا إلى إسبانيا. (النهاية)
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