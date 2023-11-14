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بوركينا فاسو: المدعي العام يعلن مقتل 70 مدنيا على يد مجهولين

11/14/2023 11:38:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 11 (كونا) -- كشف المدعي العام في بوركينا فاسو سيمون غنانو اليوم الثلاثاء عن أن 70 شخصا على الأقل معظمهم أطفال ومسنون قتلوا في مجازر ارتكبها مجهولون في منطقة (زاونغو) بوسط شمال البلاد في الخامس من شهر نوفمبر الجاري.
وأوضح المدعي العام في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أنه "حتى الآن تم تسجيل مقتل 70 شخصا في هجومات إرهابية لم يتم تحديد مرتكبيها حيث تتواصل التحقيقات من أجل تحديد العدد النهائي لضحايا هذه الاعتداءات".
وأضاف أنه شرع في الاستماع إلى ذوي الضحايا والجرحى لتحديد العدد الفعلي للقتلى مشيرا الى أنه توجه إلى عين المكان السبت الماضي برفقة فريق يضم قاضي تحقيق عسكري وعناصر في لواء التحقيقات الخاص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكذلك عناصر في الشرطة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا على لسان المتحدث باسم المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل سلطات بوركينا فاسو إلى التحقيق في هذه المجزرة.
كما عبرت مسؤولة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مولي في عن إدانة حكومة بلادها لهذا الهجوم بأشد العبارات ودعت المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إلى إجراء تحقيق بشأنه. (النهاية)

م ر / ر ج



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