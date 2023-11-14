بوركينا فاسو: المدعي العام يعلن مقتل 70 مدنيا على يد مجهولين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 11 (كونا) -- كشف المدعي العام في بوركينا فاسو سيمون غنانو اليوم الثلاثاء عن أن 70 شخصا على الأقل معظمهم أطفال ومسنون قتلوا في مجازر ارتكبها مجهولون في منطقة (زاونغو) بوسط شمال البلاد في الخامس من شهر نوفمبر الجاري.
وأوضح المدعي العام في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أنه "حتى الآن تم تسجيل مقتل 70 شخصا في هجومات إرهابية لم يتم تحديد مرتكبيها حيث تتواصل التحقيقات من أجل تحديد العدد النهائي لضحايا هذه الاعتداءات".
وأضاف أنه شرع في الاستماع إلى ذوي الضحايا والجرحى لتحديد العدد الفعلي للقتلى مشيرا الى أنه توجه إلى عين المكان السبت الماضي برفقة فريق يضم قاضي تحقيق عسكري وعناصر في لواء التحقيقات الخاص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكذلك عناصر في الشرطة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا على لسان المتحدث باسم المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل سلطات بوركينا فاسو إلى التحقيق في هذه المجزرة.
كما عبرت مسؤولة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مولي في عن إدانة حكومة بلادها لهذا الهجوم بأشد العبارات ودعت المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إلى إجراء تحقيق بشأنه. (النهاية)
م ر / ر ج
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