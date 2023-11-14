Wednesday, 15 November 2023 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دولة الكويت: خطة الأمين العام للتنمية المستدامة 2030 ستفشل في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان

11/14/2023 11:38:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 14 - 11 (كونا) -- رأت دولة الكويت اليوم الثلاثاء أن خطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأهداف التنمية المستدامة 2030 مصيرها الفشل في حال استمرار الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان وكرامته.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي اسماعيل الكندري في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مناقشة تقرير أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الكندري أن خطة الأمين العام لن تنجح إلا عبر صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه ومكتسباته ومحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب وعلى رأسهم الكيان الإسرائيلي المحتل.
وقال "إننا نناقش اليوم بندا مهما يهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة ومواجهة التحديات العالمية .. في ظل جرائم حرب ترتكب يوميا ضد الشعب الفلسطيني الذي يخضع تحت وطأة الاحتلال منذ 75 عاما".
وأشار الكندري إلى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والأعيان المدنية بالإضافة إلى قطع الماء والطعام والكهرباء والوقود عن قطاع غزة علاوة على تصريحات حكومة الاحتلال الداعية إلى إبادة الشعب الفلسطيني والعمد على تهجيرهم بشكل قسري الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
وأكد أن انتهاكات الكيان المحتل مخالفة لجميع التوصيات المذكورة في التقرير المتعلقة بالتدابير الاجتماعية والاقتصادية لمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب قائلا إن هذا "يدل على عدم احترام الكيان المحتل لدول المجتمع الدولي كافة وجميع الهيئات الأممية".
وفي السياق قال الملحق الدبلوماسي إن الكويت تثمن ما اتخذه المجلس بإصداره قرارين يدينان كل ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والجولان المحتل والتي تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعرب عن الأسف لاستمرار الكيان الإسرائيلي المحتل في انتهاكاته دون أي مساءلة أو أي رادع الأمر الذي يزعزع الأمن والسلم الدوليين مذكرا بأن الأمم المتحدة انبثقت من رحم المعاناة بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وجدد تأكيد حرص الكويت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لافتا إلى أنها وضعت خطة تنموية تحت شعار (كويت جديدة) تهدف إلى إنجاز أهداف خطة التنمية الوطنية والتنمية المستدامة سعيا لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي رائد في المجال المالي والتجاري والثقافي.
وذكر أن البلاد حريصة أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي ومد يد العون لمساعدة الدول على تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية مستشهدا بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية كأداة لمد جسور الصداقة والتعاون مع بقية دول العالم ومساعدة الدول النامية كافة على تطوير اقتصاداتها.
وتابع الكندري "نستذكر بهذا الصدد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية والتي تأسست في عام 1953 لتحضن الصندوق السيادي الكويتي والذي يعتبر الأول من نوعه في العالم حيث تساهم الهيئة في تحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من الدول عبر استثمارها في مختلف القطاعات".
ولفت أيضا إلى الدور الريادي للهيئة العامة للاستثمار في السير نحو الانتقال السلس والسريع لاقتصاد مستدام وذلك من خلال مشاركتها الفعالة في المبادرات الدولية للصناديق السيادية التي تخدم هذا الهدف وعلى رأسها مبادرة (الكوكب الواحد لصناديق الثروات السيادية).
وفي وجه التحديات العالمية قال الكندري إن دولة الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية وتعاون الدول الأعضاء لبناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة وذلك لتمكين الدول من مواجهة التحديات وعلى رأسها أزمة الغذاء وتغير المناخ.
واشار الىى أن الكويت تشدد على أهمية التعاون والعمل بشكل مشترك لوضع أسس وترتيبات تضمن القدرة الكافية لمواجهة التحديات الصعبة التي تقوض قدرات الدول النامية وتثقل على نحو غير مسبوق كاهل الفئات الأكثر ضعفا وفقرا.
وفي الختام أكد الملحق الدبلوماسي اسماعيل الكندري أن التعاون الاقتصادي يشكل جزءا أساسيا من تضافر الجهود المطلوبة بين الدول مشيرا إلى أن هذا التعاون كفيل بتحقيق التنمية والازدهار للمجتمعات الفقيرة الأمر الذي يساهم في تعزيز القوة المجتمعية ويجعلها أكثر مرونة في التصدي للأزمات العالمية ومواجهة التحديات. (النهاية)

ع س ت / ر ج



MENAFN14112023000071011013ID1107424991

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث