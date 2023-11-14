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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

11/14/2023 11:38:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أن عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه في السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 11255 شهيدا بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة و682 مسنا.
بغداد - المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونائب آخر كان على خلاف قضائي مع الحلبوسي وتقول إنها قررت إنهاء عضوية الحلبوسي والنائب ليث الدليمي في قرار يعد باتا وملزما لجميع السلطات في العراق.
بغداد - حزب (تقدم) الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب العراقي المعفى محمد الحلبوسي يعلن استقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة العراقية ومقاطعة نوابه لجلسات البرلمان العراقي احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان.
الجزائر - المدعي العام في بوركينا فاسو سيمون غنانو يكشف عن أن 70 شخصا على الأقل معظمهم أطفال ومسنون قتلوا في مجازر ارتكبها مجهولون في منطقة (زاونغو) بوسط شمال البلاد في الخامس من شهر نوفمبر الجاري. (النهاية) ر ج

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