موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أن عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه في السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 11255 شهيدا بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة و682 مسنا.
بغداد - المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونائب آخر كان على خلاف قضائي مع الحلبوسي وتقول إنها قررت إنهاء عضوية الحلبوسي والنائب ليث الدليمي في قرار يعد باتا وملزما لجميع السلطات في العراق.
بغداد - حزب (تقدم) الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب العراقي المعفى محمد الحلبوسي يعلن استقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة العراقية ومقاطعة نوابه لجلسات البرلمان العراقي احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان.
الجزائر - المدعي العام في بوركينا فاسو سيمون غنانو يكشف عن أن 70 شخصا على الأقل معظمهم أطفال ومسنون قتلوا في مجازر ارتكبها مجهولون في منطقة (زاونغو) بوسط شمال البلاد في الخامس من شهر نوفمبر الجاري. (النهاية) ر ج
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