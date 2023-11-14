اليونيسف: لا يوجد في غزة مكان آمن للأطفال

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 15 تشرين الثاني (بترا)- قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل: إن ما رأته وسمعته في غزة كان مفجعا لأنه لا يوجد فيها مكان آمن للأطفال الذين يصل عددهم إلى المليون.

وأضافت راسل في بيان صحفي، أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال تشمل القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

واستشهد في غزة حوالي 4600 طفل، وأصيب أيضا 9 آلاف بجروح، فيما فقد نحو 1500 يُعتقد أنهم مدفونون تحت أنقاض المباني والمنازل المنهارة.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الفتح المتقطع لمعابر غزة الحدودية أمام شحنات الإمدادات الإنسانية غير كاف لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل هائل، داعية إلى ضمان حماية الأطفال ومساندتهم، وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وقال تقرير أممي صدر عن مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الأربعاء، "ولليوم الرابع على التوالي، وفي أعقاب انهيار الخدمات والاتصالات في المستشفيات في الشمال، لم تقم وزارة الصحة في غزة بتحديث أرقام الضحايا".

وفي العاشر من الشهر الجاري، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة 11078 شهيدا، وتم الإبلاغ عن فقدان حوالي 2700

آخرين محاصرين أو تحت الأنقاض، فيما أصيب 27490

فلسطينيا بجروح مختلفة.

-- (بترا)

م د/ف ج

15/11/2023 06:38:01

