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انقاذ 4 مواطنين حاصرتهم السيول في الرويشد

11/14/2023 11:38:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- تمكنت شرطة البادية الملكية من انقاذ 4 مواطنين حاصرتهم السيول في منطقة الرويشد.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد مساء أمس، لشرطة البادية الملكية والدفاع المدني يفيد بوجود أربعة اشخاص حاصرتهم السيول داخل مركبتهم في منطقة الرويشد.
وأضاف، أنه جرى على الفور التحرك للمكان، والعمل على إخلائهم، وجميعهم بحالة صحية جيدة.
--(بترا)
ل م/ف ج
15/11/2023 06:26:03

MENAFN14112023000117011021ID1107424988

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