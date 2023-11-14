انقاذ 4 مواطنين حاصرتهم السيول في الرويشد
التاريخ
11/14/2023 11:38:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- تمكنت شرطة البادية الملكية من انقاذ 4 مواطنين حاصرتهم السيول في منطقة الرويشد.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد مساء أمس، لشرطة البادية الملكية والدفاع المدني يفيد بوجود أربعة اشخاص حاصرتهم السيول داخل مركبتهم في منطقة الرويشد.
وأضاف، أنه جرى على الفور التحرك للمكان، والعمل على إخلائهم، وجميعهم بحالة صحية جيدة.
--(بترا)
ل م/ف ج
15/11/2023 06:26:03
MENAFN14112023000117011021ID1107424988
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