زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- تتوقع إدارة الأرصاد الجوية
أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا مع بقاء الفرصة مهيأة حتى ساعات المساء لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة.
ويحتمل أن تكون هذه الزخات في البادية الشمالية الشرقية غزيرة أحيانا، ولفترة قصيرة قد يصحبها الرعد ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
وترتفع يوم غدٍ الخميس، درجات الحرارة بشكل طفيف ، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة.
وتبقى الأجواء الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء السبت، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 22 - 14 درجات مئوية، وفي غرب عمان 20 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 11 وفي مرتفعات الشراة 17 - 10، وفي مناطق البادية 25 - 13، وفي مناطق السهول 21 - 15، وفي الأغوار الشمالية 26 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 19، وفي البحر الميت 28 - 18، وفي خليج العقبة 29 - 19 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ف ج
15/11/2023 06:23:36
MENAFN14112023000117011021ID1107424987
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