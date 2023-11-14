زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- تتوقع إدارة الأرصاد الجوية

أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا مع بقاء الفرصة مهيأة حتى ساعات المساء لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة.

ويحتمل أن تكون هذه الزخات في البادية الشمالية الشرقية غزيرة أحيانا، ولفترة قصيرة قد يصحبها الرعد ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

وترتفع يوم غدٍ الخميس، درجات الحرارة بشكل طفيف ، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة.

وتبقى الأجواء الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء السبت، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 22 - 14 درجات مئوية، وفي غرب عمان 20 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 11 وفي مرتفعات الشراة 17 - 10، وفي مناطق البادية 25 - 13، وفي مناطق السهول 21 - 15، وفي الأغوار الشمالية 26 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 19، وفي البحر الميت 28 - 18، وفي خليج العقبة 29 - 19 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

15/11/2023 06:23:36

