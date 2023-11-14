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2 مليون دولار لفيلم دينزل واشنطن The Equalizer 3 عالميا

11/14/2023 11:37:55 PM
(MENAFN- Youm7) زادت إيرادات فيلم The Equalizer 3 بنحو 2 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 187 مليونًا و680 ألف دولار منذ طرحه يوم 1 سبتمبر الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures.

وانقسمت الإيرادات إلى 92 مليونا و317 آلاف دولار فى دور العرض الأمريكية، و95 مليونًا و362 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

يدور فيلم The Equalizer 3 منذ أن تخلى عن حياته كقاتل حكومي، ناضل روبرت ماكول (دينزل واشنطن) من أجل التوفيق بين الأشياء المروعة التي ارتكبها في الماضي، ويجد عزاء غريبًا في خدمة العدالة نيابة عن المضطهدين، حيث يجد نفسه بشكل مفاجئ في منزله في جنوب إيطاليا، ويكتشف أن أصدقاءه الجدد تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليين، وبينما تتحول الأحداث إلى أحداث مميتة، يعرف ماكول ما يجب عليه فعله، وهو أن يصبح حاميًا لأصدقائه من خلال مواجهة المافيا.

الفيلم الجديد من بطولة كل من دينزل واشنطن، داكوتا فانينج، أوجينيو ماستراندريا، ديفيد دينمان، جايا سكوديلارو، ريمو جيروني، أندريا سكاردزيو، أندريا دوديرو، دانييلي بيروني.







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