22 عاما على عائلة الحاج متولى وحديث الصباح والمساء وللعدالة وجوه كثيرة

MENAFN - Youm7) تمر، اليوم الأربعاء، 22 عاما على عرض 3 مسلسلات على شاشات التليفزيون، ومهما مرت السنوات إلا أن متعة مشاهدة المسلسلات كما هى وعرضوا فى 15 نوفمبر 2001، والمسلسلات هى "عائلة الحاج متولى وحديث الصباح والمساء وللعدالة وجوه كثيرة".

مسلسل "الحاج متولى" تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلى، بطولة نور الشريف، ماجدة زكى، فادية عبد الغنى، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، وغيرهم من النجوم والفنانين، وتدور أحداثه حول رجل يبدأ حياته من الصفر، حيث يعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيراً، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولى من أرملته وينجب منها، لتتوفى هى ويدير هو الثروة كلها، حتى يصبح من أكبر التجار فى المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى.

أما مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة"، بطولة النجم يحيى الفخرانى ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوى وأحمد سلامة وأحمد زاهر ودنيا سميرغانم وأحمد صيام، من تأليف مجدى صابر، وإخراج محمد فاضل، وتدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال ينشأ فى ملجأ، لكن يظهر له شخص يطارده بماضيه الأليم الذى يخفيه عن جميع المحيطين به.

مسلسل "حديث الصباح والمساء" بطولة ليلى علوى، دلال عبد العزيز، عبلة كامل، أحمد خليل، أحمد زاهر، أميرة العايدى، سوسن بدر، توفيق عبد الحميد، أحمد رزق، جيهان راتب، منة شلبى، محمد نجاتى، محمود الجندى، محمد السبع، أحمد ماهر، خالد النبوى، نيللى كريم، سامى العدل، مها احمد، طارق لطفى، موناليزا، أحمد سعيد عبد الغنى، ريهام عبد الغفور، إبراهيم يسرى، سلوى خطاب، علا غانم، مجدى كامل.

كما يشارك في بطولة المسلسل أيضاً أحمد الفيشاوى، حنان مطاوع، مروة عبد المنعم، ثريا إبراهيم، أحم صيام، مصطفى حشيش، صبرى عبد المنعم، سعيد طرابيك، فلك نور، شيماء عقيد، مجدى بدر، فتوح احمد، عواطف حلمى، ليلى جمال، ليلى نصر، نيفين محمد، أحمد جلال عبد القوى، علياء عساف، هادى خفاجة وقصة نجيب محفوظ وسيناريو وحوار محسن زايد وإخراج احمد صقر

مسلسل "حديث الصباح والمساء" يتناول تاريخ مصر الاجتماعى والسياسى من خلال ثلاث شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات وأصول هذه الشجرات الثلاث.