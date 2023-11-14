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اعرف أجر ليوناردو دى كابريو فى فيلم Killers Of The Flower Moon

11/14/2023 11:37:55 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير جديد عن أجر الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو عن فيلم Killers Of The Flower Moon ، حيث وفقًا لـ Puck News، حصل الممثل على 40 مليون دولار مقابل أدائه دور إرنست بوركهارت.


ليوناردو دي كابريو

ووفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، حصل دي كابريو على 25 مليون دولار مقابل دوره في تعاونه السابق مع مارتن سكورسيزي، The Wolf Of Wall Street عام 2014.

فيلم Killers of the Flower Moon الجديد يعتبر من أهم أفلام العام الذى يشارف على الانتهاء، وذلك يرجع إلى قصة العمل التي تتمحور حول قصة السكان الأصليين في أمريكا، بجانب وجود اسم الثلاثى فى العمل، الذى أعطى الأمر طابعا ترويجيا أكبر.

كما أن فيلم Killers of the Flower Moon الجديد التعاون السابع بين ليوناردو دى كابريو ومارتن سكورسيزى، وحصل على 9 دقائق من التصفيق بعد عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى.

فيلم Killers of the Flower Moon وصلت مدته إلى 3 ساعات و 26 دقيقة، وبلغت ميزانيته 200 مليون دولار، ويحكى العمل قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

واستنادًا إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي نال استحسانًا واسع النطاق، تدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.







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