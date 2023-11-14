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فتحى سعد ينضم لفريق عمل مسرحية قمر الغجر للدكتور عمرو دوارة

11/14/2023 11:37:55 PM
(MENAFN- Youm7) انضم الفنان الكبير فتحى سعد لنجوم العمل المسرحى الاستعراضى الغنائى "قمر الغجر " إخراج الدكتور عمرو دوارة، والذى تم استئناف البروفات فيه ليكون جاهزا للعرض خلال الشهر الجارى، والعرض من إنتاج الفرقة الاستعراضية الغنائية، وهى إحدى فرق البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان الكبير أحمد الشافعى.

ويقدم الفنان فتحى سعد شخصية "الشيخ شعلان" شيخ الغجر ووالد الغجرية قمر التى تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا وليد، وأوبريت "قمر الغجر" كتابة وإخراج عمرو دوارة عن فكرة للأديب محمود مكى، ويتضمن تسعة استعراضات بخلاف بعض الأغانى الفردية والثنائية، وكتب الأغانى الشاعر سعيد شحاتة، وقام بالتلحين ووضع الموسيقى التعبيرية الموسيقار أحمد الناصر، ويصمم الاستعراضات الفنان محمد زينهم (أحد نجوم فرقة رضا)، ويصمم الديكورات الفنان محمد سعد، وتصمم الملابس د.مروة عودة، ويصمم الإضاءة أبو بكر الشريف.

ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض نحو 30 ممثلا ومن بينهم: ميرنا وليد، علاء حسني
، آمال رمزي، حسان العربي، وفاء السيد، جمال الناصر علي ،عصام عبد الله، سيد عبد الرحمن، ابراهيم غنام، أحمد السباع، حسام رسلان، صابر عبد الله، مها عثمان، محمد زينهم، بهجت لطفى، محمد نيازى، أحمد مصطفى، بوسي الهوارى، وهيئة الإخراج تتكون من : هشام الحصري، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو مرسي ، شمس شاهين.

الأحداث الدرامية تدور فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، وتتناول قصة العشق التى جمعت بين "قمر الغجرية" وابن الوزير الفنان التشكيلى "أمير"، وبالتالى فإن الأحداث تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هى عالم الصيادين وعالم الغجر بتفرد عاداتهم تقاليدهم، وأيضا أجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة، وتتضح تلك الأجواء الثلاث بنهاية العرض، حيث تشارك كل مجموعة بحفل الزفاف وتقدم بعض الفقرات التى توضح مدة تنوع وثراء فنوننا الشعبية.







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