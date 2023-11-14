تعرف على سبب موافقة سميرة أحمد على مسلسل امرأة فى زمن الحب

MENAFN - Youm7) تحتفل النجمة سميرة أحم ، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 15 نوفمبر، وقدمت العديد والعديد من الأعمال المهمة خلال مشوارها الفنى، وجاءتها الفرصة للتمثيل فى فيلم حبيب الروح لليلى مراد وأنور وجدى.

وكشفت سميرة أحمد، فى برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، سبب موافقتها على مسلسل امرأة من زمن الحب، وقالت وقتها "مسلسل امرأة من زمن الحب كان مكتوبا لفاتن حمامة لكنها لم تقدمه فوافقت عليه. وشفت كريم عبد العزيز فى (اضحك الصورة تطلع حلوة)، عجبنى وكلمت والدته عشان يشتغل معايا، لكنه كان فى إسكندرية، ساب إسكندرية وجه بسرعة، ولغاية دلوقتى يقول: أنا مانساش فضل مدام سميرة".

أما عن ياسمين عبد العزيز قالت سميرة أحمد: "شفتها فى إعلان وعجبتنى جدا، اتصلت بيهم جابولى بنت تانية اسمها ياسمين لكن مش هى، لحد ما جابوا ياسمين عبد العزيز، وكانت بتسمع الكلام جدا".

تميزت سميرة أحمد بأدائها للأدوار المركبة التي تألقت فيها أغلى من عينيا وقنديل أم هاشم و الخرساء والذي نالت عنه عدة جوائز، وقدمت سميرة فيلم الشيماء، وقدمت بعد ذلك عددًا من المسلسلات التي لم تقل في نجاحها عن أفلامها في السينما، مثل مسلسل ضد التيار وأميرة في عابدين ويا ورد مين يشتريك وماما في القسم.