بنطلون مصمم بجيوب وآخر واسع الساق.. أبرز تريندات البنطلونات لعام 2024

MENAFN - Youm7) يهتم كل شخص بشراء البنطلون الذى يتوافق مع مقاسه الشخصى ويناسب قطع الملابس الأخرى التي يرتديها عند خروجه من المنزل، ويتوافق أيضاً مع اتجاهات الموضة، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات البنطلونات لعام 2024، وفقاً لما ذكره موقع " insider ".





أبرز تريندات البنطلونات لعام 2024 بنطلون مصمم بجيوب

يعتبر البنطلون الفضفاض المصمم بجيوب كثيرة من أبرز اتجاهات البنطلونات المتوقع انتشارها في عام 2024، كما يعتبر من قطع الملابس الأنيقة التي يفضل إضافتها في خزانة الملابس لعام 2024.

بنطلون فضفاض





بنطلون جينز فضفاض

يعتبر البنطلون الجين الفضفاض عند الساقين حتى الكاحل من أبرز اتجاهات البنطلونات المتوقع انتشارها العام المقبل.

جينز فضفاض





بنطلون واسع الساق

يعتبر البنطلون الواسع الساق من قطع الملابس المناسبة لجميع أنواع الجسم، كما يعتبر من اتجاهات الملابس المتوقع انتشارها في عام 2024، بالإضافة إلى أنه يساعد على الشعور بالراحة ويضيف إطلالة مميزة وجذابة لمن يرتديه.

بنطلون واسع الساق بنطلون معدنى

ظهرت الأزياء المعدنية خلال عروض الأزياء التي أقيمت فى عام 2023، ومن المتوقع أن يكون البنطلون المعدنى من أبرز اتجاهات الملابس المتوقع انتشارها العام المقبل، فقط ينصح بارتداء بنطلون معدنى مع جاكيت أسود أنيق، ليساعد في الحصول على إطلالة مميزة .

بنطلون لامع







بنطلونات مطوية

يعتبر البنطلون الفضفاض والمطوي من أبرز اتجاهات الملابس المتوقع انتشارها خلال عام 2024، كما تعتبر من قطع الملابس العملية والتي يمكن ارتداؤها عند الذهاب للعمل، أو عند التنزه في العطلة الأسبوعية، كما أنها تساعد في الحصول على إطلالة أنيقة وبسيطة في نفس الوقت.

بنطلون مطوى