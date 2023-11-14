وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر.. مكونات تغذيه وخطواتها بسيطة

MENAFN - Youm7) تعانى الكثيرات من تساقط الشعر الذى يدفعهن للبحث عن حلول مختلفة تساعدهن على حل هذه المشكلة، مثل استخدام وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر، والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع" harleystreethairtransplant".

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعروصفة زيت جوز الهند لعلاج تساقط الشعر

يساعد زيت جوز الهند في علاج تساقط الشعر، و حكة فروة الرأس، وذلك من خلال إضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند على الشعر مع التدليك، حيث يساعد على علاج تساقط الشعر ويرطبه ويعزز نموه.

طرق تقوية الشعر





وصفة زيت الزيتون لعلاج تساقط الشعر

يساعد زيت الزيتون على علاج تساقط الشعر ويرطبه لأنه يحتوى على نسبة عالية من الأحماض الدهنية و خصائص مضادة للفطريات، ولذلك ينصح بصب كمية صغيرة (10 مل) من الزيت في وعاء، ثم تدليك الشعر بالزيت من 15-20 دقيقة.

تعزيز نمو الشعر





وصفة زيت عباد الشمس لعلاج تساقط الشعر

يعمل زيت عباد الشمس على منع تساقط الشعر، ويعزز نمو الشعر الجديد، لذلك ينصح بشراء زيت عباد الشمس عالى الجودة واتباع التعليمات المدونة على الزجاجة مع تدليك الشعر بالزيت لعدة دقائق.

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر





وصفة زيت الجوجوبا لعلاج تساقط الشعر

يعمل زيت الجوجوبا على علاج تساقط الشعر، حيث يحتوي زيت على نسبة عالية من فيتامينات B وC وE، بالإضافة إلى النحاس والزنك، وتساعد هذه العناصر على إصلاح الشعر التالف ومنع تساقط الشعر وذلك من خلال وضع قطرات من زيت الجوجوبا على فروة الرأس، ثم فرك الشعر لفترة تتراوح مابين15-20 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو، مع اتباع هذه الوصفة كمكمل لروتين علاج تساقط الشعر.

وصفة عصير البصل لعلاج تساقط الشعر

يساعد عصير البصل على علاج تساقط الشعر وقشرة الرأس ويكافح الشيب المبكر، وذلك لاحتوائه على عناصر غذائية هامة، ولهذا ينصح بفرك فروة الرأس بعصير البصل لعدة دقائق وتركه لدقائق أخرى ثم غسل الشعر جيداً.