خطوات سهلة لإزالة آثار قلم التحديد الدائم من الملابس فى أقل وقت

MENAFN - Youm7) من السهل إزالة بقع الحبر الجديدة، بينما قد تتطلب البقع القديمة علاجات متكررة. إذا كانت قطعة الملابس ضرورية أو قطعة مفضلة، فإن محاولةتنظيفوإزالة بقع قلم التحديد الدائم تستحق الجهد المبذول.ووفقًا لما جاء في موقعthespruce لا تتطلب الإزالة سوى عدد قليل من المنتجات، ولكن الكثير من الصبر.





تنظيف الملابس





الاستعداد لإزالة البقع:

في البداية

ضعي طبقة سميكة من المناشف الورقية على الطاولة، ثم ضعي قطعة الملابس فوق المناشف، ثم استخدمي قطعة قطن مضاف إليها القليل من الكحول وقومي بتجربتها على قطعة من الملابس ولكن منطقة مخفية، ثم انتظري حتى يجف الكحول وتتحققين من أي تغير في اللون،إذا لم تلاحظي أن هناك تغييرا في الألوان

فقومي بإزالة الحبر

في المنزل وإذا حدث عكس ذلك

لا تحاولي إزالة الحبر في المنزل ولكن اشتري منظفًا جافًا بدلًا من ذلك.

عالجي البقعة:

ضعي المنطقة الملطخة من الملابس على طبقة من المناشف الورقية

كي تساعد المناشف في التقاط أي حبر يقع من القماش، ثم قومي بتبليل

قطعة من القطن بكحول، ثم ضعيها

على البقعة بلطف حتى لا تنتشر أكثر، قومي

بالعمل من خارج البقعة إلى الداخل لمنع انتشار الحبر في الملابس بشكل أكبر، سترى بعد ذلك نقل الحبر إلى القطنة عندما تصبح القطنة مشبعة بالحبر، احصلي على مسحة جديدة مبللة بالكحول لمنع إعادة تلطيخ الملابس وقومي بتكرار هذه الخطوات لحين التخلص من البقعة.

استخدمي نقع مبيض الأكسجين:

في حالة القيام بالخطوات السابقة لكن ما زالت البقعة متواجدة فقومي بإعداد محلول من مسحوق الأكسجين المبيض والماء الفاتر في حوض، ثم اتبعي

الإرشادات الموجودة على ملصق المنتج لإضافة الكمية الصحيحة من المبيض، ثم اغمسي

قطعة الملابس في الماء واتركيها منقوعة لمدة أربع ساعات على الأقل، ثم قومي بغسلها وشطفها .

تنظيف الملابس من الروج



