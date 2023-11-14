خطوات سهلة لإزالة آثار قلم التحديد الدائم من الملابس فى أقل وقت

(MENAFN
- Youm7) من السهل إزالة بقع الحبر الجديدة، بينما قد تتطلب البقع القديمة علاجات متكررة. إذا كانت قطعة الملابس ضرورية أو قطعة مفضلة، فإن محاولة
تنظيف
وإزالة بقع قلم التحديد الدائم تستحق الجهد المبذول.
ووفقًا لما جاء في موقع
thespruce لا تتطلب الإزالة سوى عدد قليل من المنتجات، ولكن الكثير من الصبر.
تنظيف الملابس
الاستعداد لإزالة البقع:
في البداية
ضعي طبقة سميكة من المناشف الورقية على الطاولة، ثم ضعي قطعة الملابس فوق المناشف، ثم استخدمي قطعة قطن مضاف إليها القليل من الكحول وقومي بتجربتها على قطعة من الملابس ولكن منطقة مخفية، ثم انتظري حتى يجف الكحول وتتحققين من أي تغير في اللون،إذا لم تلاحظي أن هناك تغييرا في الألوان
فقومي بإزالة الحبر
في المنزل وإذا حدث عكس ذلك
لا تحاولي إزالة الحبر في المنزل ولكن اشتري منظفًا جافًا بدلًا من ذلك.
عالجي البقعة:
ضعي المنطقة الملطخة من الملابس على طبقة من المناشف الورقية
كي تساعد المناشف في التقاط أي حبر يقع من القماش، ثم قومي بتبليل
قطعة من القطن بكحول، ثم ضعيها
على البقعة بلطف حتى لا تنتشر أكثر، قومي
بالعمل من خارج البقعة إلى الداخل لمنع انتشار الحبر في الملابس بشكل أكبر، سترى بعد ذلك نقل الحبر إلى القطنة عندما تصبح القطنة مشبعة بالحبر، احصلي على مسحة جديدة مبللة بالكحول لمنع إعادة تلطيخ الملابس وقومي بتكرار هذه الخطوات لحين التخلص من البقعة.
استخدمي نقع مبيض الأكسجين:
في حالة القيام بالخطوات السابقة لكن ما زالت البقعة متواجدة فقومي بإعداد محلول من مسحوق الأكسجين المبيض والماء الفاتر في حوض، ثم اتبعي
الإرشادات الموجودة على ملصق المنتج لإضافة الكمية الصحيحة من المبيض، ثم اغمسي
قطعة الملابس في الماء واتركيها منقوعة لمدة أربع ساعات على الأقل، ثم قومي بغسلها وشطفها .
تنظيف الملابس من الروج
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