أعشاب وتوابل مضادة للبكتيريا وذات فوائد جمالية.. منها القرنفل

MENAFN - Youm7) من المعروف أن الأعشاب والتوابل يتم استخدامها في أغراض الطهي، والأغراض الطبية البسيطة على مر الزمان، فهي لا تضيف لونا طبيعيا إلى أطباقنا فحسب، ولكنها تأتي أيضا مع وفرة من الفوائد الصحية، وأيضا الجمالية سواء كنت ستستخدمها موضعياً أو داخلياً، فإن بشرتك وشعرك وأظافرك ستنبض بالحياة، ونستعرض بعض أنواع الأعشاب والتوابل التي تزيد من جمالك، وذلك وفقاً لما نشره موقع "seasonedpioneers".

الاهتمام بالبشرة





القرفة

للقرفة خصائص مضادة للبكتيريا، وتعمل على تحفيز الأوعية الدموية، إلى جانب تنشيط البشرة، مما يمنحها توهجا ويخفي الخطوط الدقيقة، كما أنها رائعة لمحاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب فملعقة صغيرة من مسحوق القرفة الممزوجة بملعقة صغيرة من العسل تصنع قناعاً ممتازاً للوجه، أو خلط بضع قطرات من زيت القرفة العطري مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون لعمل سيروم للوجه.

جوزة الطيب

تعتبر جوزة الطيب واحدة من أفضل أنواع التوابل عندما يتعلق الأمر بفوائد الجمال، حيث تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وهي مفيدة بشكل خاص لعلاج حب الشباب. فهي تساعد على تقليل الاحمرار والتورم، كما أن الملمس الحبيبي لمسحوق جوزة الطيب هو مقشر لطيف رائع، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة، وتعمل على تعزيز خلايا الجلد ونموها، وللحصول على قناع حب الشباب، اخلطي ملعقة صغيرة من جوزة الطيب مع ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من الحليب.

العناية بالبشرة الشمر

يعمل الشمر على تقليل الاحمرار والتهيج للجلد، وذلك لصاحبات البشرة الحساسية، يمكن أن يساعد أيضا في تقليل أضرار أشعة الشمس، فهو مطهر طبيعي، لأنه يساعد على إزالة الأوساخ والبكتيريا التي تسبب البثور، أفضل طريقة لاستخدام الشمر هي نقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في كوب من الماء واستخدامه كرذاذ للوجه، أو اخلطي ملعقة كبيرة من بذور الشمر مع ملعقتين كبيرتين من الشوفان وقليل من الماء لعمل قناع مقشر.

البابونج

يعد البابونج أحد المكونات الشائعة في منتجات العناية بالبشرة لأنه مضاد للالتهابات ومضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا ومطهر ويحتوي على الزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة، كما إنه فعال في تهدئة البشرة، وتقليل الاحمرار والعيوب، وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والندبات، كما يساعد على تلاشي البقع الداكنة والهالات تحت العين.

العناية الكمون

يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية والجمالية، فهو يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات والتي تساعد على إصلاح تلف الجلد وإبقائه شابا، بالإضافة إلى أنه مضادة للبكتيريا والميكروبات ومضادة للالتهابات بشكل طبيعي، مما يساعد على تهدئة البشرة وإبقائها خالية من العيوب.