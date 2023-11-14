أعشاب وتوابل مضادة للبكتيريا وذات فوائد جمالية.. منها القرنفل

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- Youm7) من المعروف أن الأعشاب والتوابل يتم استخدامها في أغراض الطهي، والأغراض الطبية البسيطة على مر الزمان، فهي لا تضيف لونا طبيعيا إلى أطباقنا فحسب، ولكنها تأتي أيضا مع وفرة من الفوائد الصحية، وأيضا الجمالية سواء كنت ستستخدمها موضعياً أو داخلياً، فإن بشرتك وشعرك وأظافرك ستنبض بالحياة، ونستعرض بعض أنواع الأعشاب والتوابل التي تزيد من جمالك، وذلك وفقاً لما نشره موقع "seasonedpioneers".
الاهتمام بالبشرة
القرفة
للقرفة خصائص مضادة للبكتيريا، وتعمل على تحفيز الأوعية الدموية، إلى جانب تنشيط البشرة، مما يمنحها توهجا ويخفي الخطوط الدقيقة، كما أنها رائعة لمحاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب فملعقة صغيرة من مسحوق القرفة الممزوجة بملعقة صغيرة من العسل تصنع قناعاً ممتازاً للوجه، أو خلط بضع قطرات من زيت القرفة العطري مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون لعمل سيروم للوجه.
جوزة الطيب
تعتبر جوزة الطيب واحدة من أفضل أنواع التوابل عندما يتعلق الأمر بفوائد الجمال، حيث تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وهي مفيدة بشكل خاص لعلاج حب الشباب. فهي تساعد على تقليل الاحمرار والتورم، كما أن الملمس الحبيبي لمسحوق جوزة الطيب هو مقشر لطيف رائع، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة، وتعمل على تعزيز خلايا الجلد ونموها، وللحصول على قناع حب الشباب، اخلطي ملعقة صغيرة من جوزة الطيب مع ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من الحليب.
العناية بالبشرة الشمر
يعمل الشمر على تقليل الاحمرار والتهيج للجلد، وذلك لصاحبات البشرة الحساسية، يمكن أن يساعد أيضا في تقليل أضرار أشعة الشمس، فهو مطهر طبيعي، لأنه يساعد على إزالة الأوساخ والبكتيريا التي تسبب البثور، أفضل طريقة لاستخدام الشمر هي نقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في كوب من الماء واستخدامه كرذاذ للوجه، أو اخلطي ملعقة كبيرة من بذور الشمر مع ملعقتين كبيرتين من الشوفان وقليل من الماء لعمل قناع مقشر.
البابونج
يعد البابونج أحد المكونات الشائعة في منتجات العناية بالبشرة لأنه مضاد للالتهابات ومضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا ومطهر ويحتوي على الزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة، كما إنه فعال في تهدئة البشرة، وتقليل الاحمرار والعيوب، وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والندبات، كما يساعد على تلاشي البقع الداكنة والهالات تحت العين.
العناية الكمون
يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية والجمالية، فهو يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات والتي تساعد على إصلاح تلف الجلد وإبقائه شابا، بالإضافة إلى أنه مضادة للبكتيريا والميكروبات ومضادة للالتهابات بشكل طبيعي، مما يساعد على تهدئة البشرة وإبقائها خالية من العيوب.
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