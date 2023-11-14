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إجراءات اتخذتها كهرباء مصر العليا لتحسين خدمة العملاء لأهالى الصعيد

11/14/2023 11:37:46 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، أن الشركة حريصة على تطوير ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظات التابعة للشركة وهى محافظات سوهاج و الاقصر و اسوان و قنا وخاصة فى مجال خدمة العملاء لتصبح مطابقة للمواصفات العالمية وتسهل للمشترك الحصول على الخدمة المطلوبة فى أقل وقت وأعلى مجهود.



وأوضح صدقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحسين خدمة العملاء هى: -



- تجهيز وتشغيل 3 مراكز خدمة عملاء وشحن عدادات مسبقة الدفع وباقي خدمات الكهرباء بنظام الهوية البصرية كالتالي:



1- مركز خدمة عملاء شمال أسوان بقطاع توزيع كهرباء أسوان.



2- مركز شحن عدادات العوامية بقطاع توزيع كهرباء الأقصـر.



3- مركز خدمة عملاء قنا شرق بقطاع توزيع كهرباء قنـا.



- وجاري تجهيز وتشغيل عدد (2) مركز خدمة إضافي بنظام الهوية البصرية بنطاق قطاعي سوهاج وقنا.



- تم تفعيل استخدام ماكينات التحصيل الإليكتروني بجميع قطاعات الشركة بنسبة 100% للغرضين جمهور المشتركين. ووقف العمل بالفواتير الورقية.



- إنشاء عدد (13) مركز شحن عدادات مسبقة الدفع، وتوسعات لمراكز شحن قائمة.



- تدعيم منظومة الشحن بقطاعات الشركة الأربعة بعدد (17) مركز شحن متنقل لمواكبة الزيادة في عدد المشتركين مسبق الدفع.












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