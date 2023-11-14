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المنتجات الكيماوية الأولى فى صادرات مصر لدول حوض النيل عام 2022

11/14/2023 11:37:46 PM
(MENAFN- Youm7) قالت النشرة السنوية للتبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة، وخاصة فيما يتعلق بأهم السلع التي صدرتها واستوردتها مصر مع دول حوض النيل، حيث جاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 625 مليون دولار عام 2022، مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 31.5%، كما جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 674.1 مليون دولار عام 2022 مقابل 604.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة 11.5٪.

وتشمل النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، حجم التجارة المصرية مع دول حوض النيل كلا من دول "السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - رواندا -
بروندى - إريتريا- جنوب السودان".

وسجل إجمالى قيمة الصادرات لدول حوض النيل 1.7 مليار دولار عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.3٪، كما بلغ إجمالى قيمة الواردات من دول حوض النيل 1.4 مليار دولار عام 2022، مقابل 0.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 75.9٪.

وأوضحت النشرة أن السودان فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 929.2 مليون دولار عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 12.4٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان أسمدة، لدائن ومصنوعاتها "مواد خام لصناعة البلاستيك"، ثم جاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022، مقابل 382 مليون دولار عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 7٪.

وكانت أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لدائن ومصنوعاتها، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها، وجاءت الكونغو فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 524.5 مليون دولار عام 2022، مقابل 110.9 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 373٪.

وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبي وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022، مقابل 385.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 30.8٪، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن.







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