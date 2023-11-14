Wednesday, 15 November 2023 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكهرباء: إلغاء طباعة الفواتير لـ90% من المشتركين على مستوى الجمهورية حتى الآن

11/14/2023 11:37:46 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من تعميم تجربة التحصيل المميكن ووقف عملية طباعة الفواتير نهائيا بـ7 شركات توزيع كهرباء من إجمالى 9 شركات، وذلك بعد التأكد من نجاح التجربة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تطبيق التحصيل المميكن بعد نجاحها على 90% من إجمالى عدد المشتركين بقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن هذه الماكينات توفر للمشترك عدة اختيارات من طرق السداد سواء نقدى أو بطاقة الآئتمان.





وتابع المصدر، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها ووضعت مشاكل الفواتير على رأس أولويتها خلال السنوات، مضيفاً أن التنسيق الجيد بين شركات توزيع الكهرباء وشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والتطوير المستمر الذى تقوم به شركة شعاع أدى إلى نتائج إيجابية للمواطن والدولة معا وذلك من خلال إصدار فاتورة دقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك.



وأوضح المصدر، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على أحدث أساليب التكنولوجيا وتراجع نسبة تدخل العنصر البشرى فى إصدارها، موكدا أن جميع القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء مصورة ويتم إرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع.





وقال المصدر أن شكاوى المواطنين من أخطاء فواتير الكهرباء أصبحت غير واردة نتيجة التطور التكنولوجي الذى شهدته منظومة الفواتير بالكامل بداً من تسجيل القراءة من خلال تصوير العداد مرورا بالبرامج الاليكترونية لمراجعة الفاتورة إليكترونيا قبل الإصدار، لافتاً إلى أن أرتفاع قيمة الفاتورة أو انخفاضها يعتبر فى يد المواطن فقط ولا تدخل لشركات الكهرباء فى ذلك.












MENAFN14112023000132011024ID1107424973

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث