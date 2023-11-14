كل ما تريد معرفته عن سندات المناخ لتمويل مشروعات التنمية المستدامة

MENAFN - Youm7) في عام 2008، استحدثت وحدة خدمات الخزانة التابعة للبنك الدولىالسندات الخضراأو ما يعرف باسم سندات المناخ لدعم تمويل المشروعات التى تتصدى لتغير المناخ، وبجانبها أصدر البنك الدولى سندات التنمية المستدامة.

هايكه رايشلت،

Heike Reichelt

، رئيسة علاقات المستثمرين والمنتجات الجديدة في البنك الدولي لدى وحدة خدمات الخزانة التابعة للبنك الدولى – الذى يتألف من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية نشرت تعريفا على الموقع الرسمي للبنك الدولى حول ماهية وأهمية تلك المستندات فى صورة س وج.

ماهي سندات التنمية المستدامة؟ وما الفرق بينها وبين سنداتنا الخضراء؟

كلاهما يشبه الآخر: فجميع سندات البنك الدولي تعمل على تعبئة الأموال من المستثمرين في أسواق السندات لدعم تمويل المشروعات في البلدان النامية.



أطلقنا السندات الخضراء لإشراك المستثمرين في المساهمات الإيجابية للبنك الدولي في مجال تغير المناخ، واستجبنا لاهتمام الأسواق المتزايد بمخاطر تغير المناخ من خلال توفير سندات تتسم بالبساطة وتلبي طبيعة محافظهم. وأصبح أول سند أخضر أصدرناه عام 2008 نبراسا لسوق يركز على زيادة الشفافية وعلى الاستثمار الهادف.

ونعلن عن المبالغ التي تمت تعبئتها من المستثمرين ونقدم ما يعادلها قروضاً لشتى أنواع مشروعات التخفيف من آثار المناخ- كالطاقة الشمسية- ومشروعات التكيف- كإعادة تشجير الغابات.

ونرفع تقارير منتظمة للمستثمرين على الإنجازات التي حققتها قروض البنك الدولي من أجل التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.



ما الدوافع وراء إصدار البنك الدولي سندات التنمية المستدامة؟

في عام 2015، اتفق العالم على 17 هدفاً للتنمية المستدامة من أجل القضاء على الفقر والجوع وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحة الطاقة النظيفة بأسعار في متناول اليد وغيرها. وفي العام نفسه، تبنت البلدان اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وفي عام 2016، أطلقت مجموعة البنك الدولي خطة عمل بشأن تغير المناخ.

وتستعرض الخطة كافة المشروعات الخاصة بمخاطر التغيرات المناخية وتركز بنفس القدر على التخفيف من آثار هذه التغيرات والتكيف معها لبناء قدرة البشر والمجتمعات المحلية على الصمود. وقد اشتملت 95% من جميع مشروعات البنك الدولي للإنشاء والتعمير على تمويل



كيف تعمل هذه السندات؟ هل شراء سندات التنمية متاح لأي فرد؟

دعني أوضح وأستعين بسندات البنك الدولي للإنشاء والتعمير كمثال ، يشار إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير في أسواق المال "بالبنك الدولي" حيث أنه أقدم مؤسسة بمجموعة البنك الدولي وبدأ في إصدار السندات عام 1947.

تعمل وحدة خدمات الخزانة التابعة للبنك الدولي مع البنوك والمستثمرين لتعبئة ما بين 50 مليار إلى 60 مليار دولار في العام من خلال إصدار المئات من السندات. وتتمتع سنداتنا بأعلى تصنيف، مرتبة ممتازة من الفئة AAA، مما يمنح المستثمرين الأمان ويدر عليهم عائدات مالية بينما تدعم استثماراتهم التنمية في الأسواق الصاعدة.



كيف تتم تعبئة الأموال من السندات المستخدمة؟

الأموال التي يتم تدبيرها من سندات التنمية المستدامة هي الأموال التي يستخدمها البنك لدعم تمويل المشروعات من خلال تقديم القروض للعملاء.

في تقاريرنا التي تتناول الأثر الإنمائي، نوضح للمستثمرين كيف تدعم الأموال تمويل مشروعات التعليم والصحة والنقل المستدام، وهكذا على امتداد محافظنا كلها ، وتربط تقاريرنا بين أنشطة الإقراض التي نمارسها وبين أهداف التنمية المستدامة، وهو أمر في غاية الأهمية للمستثمرين الذين يستخدمون أهداف التنمية المستدامة كإطار عند إخطار المعنيين لديهم.



ما هي الخطوة التالية لسندات التنمية المستدامة؟

النتائج التي انتهى إليها التقرير الجديدة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تؤكد على الضرورة الملحة للتحرك إزاء تغير المناخ، وأطلقنا مبادرة لزيادة الوعي بالحاجة إلى دمج اعتبارات تغير المناخ في كل أنشطتنا وقراراتنا ، وتقتضي معالجة التحديات المناخية على نطاق واسع الذهاب إلى أبعد من مجرد التفكير في المشروعات "الخضراء" من أجل إصباغ السمات البيئية على كافة جوانب الاقتصاد ، ونعتزم إبراز هذه الرسالة فيما نقوم بتعبئة 10 مليارات دولار في إطار هذه الحملة، وكما هو الحال في كل السندات، فإننا ندعم تمويل المشروعات والبرامج في البلدان المتعاملة معنا بينما تدمج الاعتبارات المناخية في تنميتها لبناء اقتصادات أكثر اخضراراً واستدامة.