فعاليات ثقافية وفنية بالغربية ضمن احتفالات قصور الثقافة بعيد الطفولة

(MENAFN
- Youm7) يشهد عدد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، يوم الخميس المقبل، إقامة فعاليات تثقيفية وأنشطة فنية، وذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بعيد الطفولة، والذي يوافق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.
ويقيم قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا يوما ثقافيا وفنيا للأطفال، يتضمن عددا من الفقرات التثقيفية والترفيهية، حيث تبدأ الفعاليات بافتتاح معرض للفن التشكيلي لعدد من المواهب الصغيرة والشابة بمحافظة الغربية، يعقبه عقد محاضرة للدكتورة سماح جاهين، أستاذ المناهج وطرق التدريس للحديث حول "طرق التربية الحديثة وصناعة الأجيال"، فيما تختتم فعاليات اليوم بفقرات ترفيهية ومسرح للعرائس المتحركة.
كما أنه من المقرر أن يقيم قصر ثقافة طنطا، مساء الخميس المقبل، حفلا غنائيا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية لغناء عدد من الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال احتفالا بهذه المناسبة، فيما يستضيف النادي الرياضي لمدينة كفر الزيات عرضا فنيا لفرقة كفر الزيات للموسيقى العربية، بحضور الأطفال وأعضاء النادي.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أصدر مؤخرًا العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "845" واستهل العدد في المتابعات والأخبار بتقرير خبرى حول "أوبريت أرض مصر" بثقافة بورسعيد في ختام الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وتقرير حول عرض "أنا وهي" تاريخ النساء على مسارح سوهاج، وتقرير خبري لآية سيد عن حفل توقيع كتاب "سوسيولوجيا المسرح عند الناقد حسن عطية".
MENAFN14112023000132011024ID1107424971
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.