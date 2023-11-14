فعاليات ثقافية وفنية بالغربية ضمن احتفالات قصور الثقافة بعيد الطفولة

MENAFN - Youm7) يشهد عدد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، يوم الخميس المقبل، إقامة فعاليات تثقيفية وأنشطة فنية، وذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بعيد الطفولة، والذي يوافق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.

ويقيم قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا يوما ثقافيا وفنيا للأطفال، يتضمن عددا من الفقرات التثقيفية والترفيهية، حيث تبدأ الفعاليات بافتتاح معرض للفن التشكيلي لعدد من المواهب الصغيرة والشابة بمحافظة الغربية، يعقبه عقد محاضرة للدكتورة سماح جاهين، أستاذ المناهج وطرق التدريس للحديث حول "طرق التربية الحديثة وصناعة الأجيال"، فيما تختتم فعاليات اليوم بفقرات ترفيهية ومسرح للعرائس المتحركة.

كما أنه من المقرر أن يقيم قصر ثقافة طنطا، مساء الخميس المقبل، حفلا غنائيا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية لغناء عدد من الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال احتفالا بهذه المناسبة، فيما يستضيف النادي الرياضي لمدينة كفر الزيات عرضا فنيا لفرقة كفر الزيات للموسيقى العربية، بحضور الأطفال وأعضاء النادي.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أصدر مؤخرًا العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "845" واستهل العدد في المتابعات والأخبار بتقرير خبرى حول "أوبريت أرض مصر" بثقافة بورسعيد في ختام الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وتقرير حول عرض "أنا وهي" تاريخ النساء على مسارح سوهاج، وتقرير خبري لآية سيد عن حفل توقيع كتاب "سوسيولوجيا المسرح عند الناقد حسن عطية".







